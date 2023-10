Focus – L’attaque du Hamas porte « un coup dur » à la pression de Biden en faveur de la normalisation en cours

La campagne laborieuse du président Biden pour conclure un accord de paix historique l’Arabie saoudite et Israël a porté un coup de pression suite à l’invasion surprise d’Israël par le Hamas.

Selon axios.com, « maintenant, la Maison Blanche et le monde se préparent à une réponse israélienne exponentiellement plus puissante – et craignent des combats prolongés et élargis au Moyen-Orient. »

Une invasion terrestre de Gaza par Israël, qui pourrait venir en représailles à l’attaque de samedi, risque d’intensifier la violence dans d’autres parties de la région.

Cela rendrait plus difficile, voire impossible, pour Biden de négocier un accord de paix entre l’Arabie saoudite et Israël.

+ Il n’y avait pas de renseignement qui suggérait même à distance un tel scénario+

Il est à noter que plus de 600 Israéliens et 370 Palestiniens sont morts depuis le début de l’attaque, selon les autorités sanitaires. Des milliers de personnes ont été blessées.

Le Hezbollah a tiré des roquettes sur Israël dimanche. Israël a déclaré avoir répondu par des tirs d’artillerie.

Un homme armé égyptien a également ouvert le feu sur des touristes israéliens à Alexandrie dimanche, tuant deux Israéliens et un Eygpitan.

Comme le gouvernement israélien, l’administration Biden a été surprise par l’invasion du Hamas. Deux responsables américains ont déclaré qu’il n’y avait pas de renseignement qui suggérait même à distance un tel scénario.

La Cisjordanie, et non Gaza, semblait avoir été au centre de la Maison Blanche ces derniers mois, ainsi que des négociations avec l’Autorité palestinienne sur leur part du méga-accord saoudien.

Ces dernières semaines, les préoccupations concernaient les renseignements qui montraient que le Hezbollah pourrait mener une attaque contre la frontière israélo-libanaise, a déclaré un responsable américain.

Un autre responsable américain a déclaré qu’une éventuelle attaque du Hamas n’a pas eu lieu lors de discussions avec les responsables du gouvernement israélien ces derniers jours.

+ La crise semble nuire au processus de normalisation dans la région +

Dans les coulisses, la Maison Blanche et le Département d’État ont tenu hier une série d’appels téléphoniques avec des pays de la région – y compris l’Égypte, le Qatar et la Turquie – et ont demandé de l’aide pour désescalader la crise.

Les efforts diplomatiques de l’administration Biden samedi se sont également concentrés sur le fait d’essayer d’empêcher la violence de s’étendre à d’autres parties du Moyen-Orient.

« Permettez-moi de le dire aussi clairement que possible : ce n’est pas le moment pour une partie hostile à Israël d’exploiter ces attaques pour chercher un avantage. Le monde regarde », a déclaré Biden.

Un haut responsable américain qui a informé les journalistes samedi a essayé de minimiser l’impact potentiel de la crise actuelle sur les efforts de l’administration Biden pour obtenir un méga-accord avec l’Arabie saoudite et Israël.

« Le Hamas et les autres organisations terroristes ne feront pas dérailler le processus de normalisation sur lequel nous travaillons – et en tout cas, nous avons dit qu’il avait encore un moyen de voyager », a déclaré le responsable américain.

Cependant en réalité, la crise a déjà semblé nuire au processus de normalisation dans la région.

+ Le sommet au Maroc sera probablement à nouveau reporté +

Blinken s’est entretenu avec plusieurs ministres des Affaires étrangères des pays arabes qui ont conclu des accords de paix avec Israël et leur a demandé de condamner l’invasion du Hamas, selon un autre responsable américain, ils ne l’ont pas fait.

Blinken s’est également entretenu avec le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal bin Farhan Al Saud, des attaques. Après l’appel, bin Farhan a déclaré dans un communiqué que l’Arabie saoudite avait rejeté le ciblage des civils, mais n’avait pas condamné l’attaque du Hamas.

Blinken prévoyait de se rendre dans la région à la mi-octobre et de visiter Israël, l’Arabie saoudite et le Maroc, ont déclaré des responsables américains et israéliens, cependant il n’est pas clair maintenant si le voyage aura lieu.

L’arrêt de Blinken au Maroc allait se concentrer sur un sommet ministériel entre Israël et quatre autres pays arabes avec lesquels il a signé des accords de paix, selon deux responsables.

Le sommet, qui a été reporté à plusieurs reprises au cours des neuf derniers mois en raison de l’escalade de la violence à Jérusalem et en Cisjordanie, sera probablement à nouveau reporté.

