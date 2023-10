Football – Le Nigeria et l’Afrique du Sud pourraient affronter le Maroc dans le groupe AFCON

Le Nigeria, l’Afrique du Sud et le Maroc pourraient être placés dans le même groupe lorsque le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations qui aura son place en Côte d’Ivoire jeudi.

Les six premières têtes de série comprennent le Maroc, qui a créé l’histoire lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar en devenant les premiers demi-finalistes d’Afrique, selon le site punchng.com.

Le Nigeria est l’une des deuxièmes graines tandis que l’Afrique du Sud a dû se contenter d’une place parmi les troisièmes graines pour le tirage au sort d’Abidjan, la capitale économique ivoirienne.

Et d’ajouter la surprise des quarts de finale de la Coupe des Nations 2021 Gambie de la quatrième tête de série et ce serait un « groupe de mort » frappant, le terme donné aux sections particulièrement difficiles.

+ Changement de position ironique +

Le Nigeria, trois fois vainqueur de la première compétition de football africaine, et les anciens champions d’Afrique du Sud ont eu la malchance de ne pas être mieux classés.

Les Super Eagles se classent sixièmes du classement continental et, normalement, auraient été une tête de série, évitant le Maroc, les détenteurs du titre, la Tunisie, l’Algérie et l’Égypte dans la phase de groupes.

Mais non seulement les pays hôtes se qualifient automatiquement pour le tournoi de deux ans, mais ils sont aussi toujours parmi les premières têtes de série.

Pour accueillir la Côte d’Ivoire classée neuvième, le Nigeria, sixième place, a dû céder et maintenant partager le statut de deuxième tête avec le Cameroun, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana et la République démocratique du Congo.

L’Afrique du Sud était classée au-dessus de la République démocratique du Congo depuis un certain temps, mais, dans le classement qui a décidé des têtes de série, elle a été placée une place en dessous des Congolais.

C’était un changement de position ironique car l’Afrique du Sud a battu la République démocratique du Congo dans un match amical quelques jours seulement avant la publication du classement.

+ Champions du choc +

Les autres troisièmes graines sont le Cap-Vert, la Guinée, la Zambie, la Guinée équatoriale et la Mauritanie, tandis que les quatrièmes graines comprennent la Guinée-Bissau, le Mozambique, la Namibie, l’Angola, la Gambie et la Tanzanie.

Les champions de Shock 2012 grâce à une victoire aux tirs au but sur la Côte d’Ivoire inspirée par Didier Drogba, la Zambie sont de retour à la Coupe des Nations après trois échecs consécutifs à se qualifier.

La Zambie et le Mozambique, dont la dernière apparition a eu lieu en 2010, sont les seuls qualifiés qui n’ont pas participé à au moins l’un des deux derniers tournois.

Malgré un mauvais record de la Coupe des Nations, le Maroc devrait être installé comme favori pour remporter la compétition du 13 janvier au 11 février.

Ils n’ont été champions qu’une seule fois en 33 éditions – en tête d’un groupe de 1976 en Éthiopie dans l’une des deux seules éditions où une mini-ligue a déterminé les champions.

+ « Tout le monde veut battre le Maroc après nos résultats au Qatar »+

Lors de la dernière Coupe des Nations, organisée par le Cameroun en 2022, le Maroc a été éliminé par l’Égypte en quarts de finale.

L’entraîneur marocain Walid Regragui, cerveau de la superbe campagne de Coupe du monde après avoir pris la tête quelques mois plus tôt, dit qu’il démissionnera si son équipe ne parvient pas au moins à atteindre les demi-finales.

« Nous devons être au moins en demi-finale de la CAN (Coupe des Nations). Si je ne vais pas en demi-finale, je partirai tout seul », a-t-il déclaré aux médias marocains.

« J’ai dit à mes joueurs que nous ne pouvons pas être rois du monde avant d’être rois de notre continent. Tout le monde veut battre le Maroc après nos résultats au Qatar.

« Cela nous rend plus difficile de gagner, mais cela motive également les joueurs à s’améliorer et je m’en réjouis. »

Les six premières têtes de série, ainsi que le Nigeria, le Cameroun, le Ghana, la RD Congo, l’Afrique du Sud et la Zambie, ont remporté la Coupe des Nations. Les autres champions – l’Éthiopie, le Soudan et le Congo Brazzaville – ne se sont pas qualifiés.

Article19.ma