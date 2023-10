Vidéo – Invité de la BBC l’Ambassadeur Palestinien à Londres embarrasse le présentateur sur les attaques de Hamas

À la question du présentateur de la BBC qui voulait une réponse claire sur la condamnation ou pas de Hamas après les attaques de samedi, la réponse de l’Ambassadeur de Palestine à Londres est la suivante:

Verbatim

“Je regrette du fait que la communauté internationale n’a pas écouté nos avertissements, je regrette du fait que cette situation a continué de couver pendant des décennies, je regrette du fait que il y a beaucoup d’attention à travers le monde juste pacque du sang a été coulé, j’espère ne pas arriver à ce moment.

​Toute perte de vie humaine est regrettable et bien sur tragique; mais la question est de savoir comment nous allons mettre fin à tout cela, comment fournir une alternative, comment retenir les leçons et les erreurs du passé. Et surtout comment traiter sur le memes pied d’égalité avec d’autres nations, le sort du peuple Palestinien, et ce, après des décennies de souffrance; et enfin comment finir avec cette tragédie que vous avez décrit. Il ne faut pas sous-estimer la volonté et le désir d’un peuple pour sa liberté et de mettre fin à l’occupation et la captivité.

La question donc n’est pas à propos de Hamas seulement ou bien ce qui s’est passé pendant les dernières 48 heures, la question est un problème qui a duré plus de 100 ans. En le problème a commencé ici en Grande Bretagne, à Londres et c’était la Grande Bretagne qui a nié nos droits sans meme nous avoir consultés. Il y a bien l’ approche de la communauté internationale occidentale envers nous et qui a été un fiasco.

Nous, au sein de l’OLP, nous avons proposé une voie alternative il y a 30 ans, nous avons reconnu Israel, nous nous sommes engagés dans des négociations et non dans la violence, nous nous sommes engagés dans le respect des lois et résolutions internationales.

En fait, Israel est supposé faire une seule chose: , mettre fin à sa colonisation et d’arrêter l’expansion de ses colonies de peuplement. ; Israel n’a jamais fait ça; alors que la communauté internationale devrait fourni des garanties mais malheureusement, les Etats-Unis ont amené la communauté internationale à ne pas faire ça.

La plus importante question maintenant est comment devons-nous stopper les massacres des Palestiniens.

Ce n’est pas la bonne question (si je soutiens le Hamas) ce n’est pas une question importante, Hamas est un mouvement militant, alors que vous parlez avec le représentant du peuple Palestinien, notre position est bien commue et bien claire, en plus vous ne pouvez pas mettre sur le meme pied d’égalité (ce n’est pas une question de soutenir ou ne pas soutenir); je suis ici pour présenter mon peuple et non pour condamner qui que soit; si quelqu’un qui doit etre condamné c’est ce que vous appelez l’unique démocratie dans le Moyen Orient, c’est Israél qui est en train de faire ce que vous venez de rapporter, de viser les civils; et en plus, le Hamas n’est pas le gouvernement Palestinien mais c’est le gouvernement Israélien qui donne ses ordres à son armée bien organisée pour commettre des massacres.

Pas de parallèle, s’il vous plait il ne faut pas mettre sur le meme pied d’égalité les occupés et occupants, car cela ne sert en aucun cas la justice ni votre audience pour comprendre ce qui se passe.

Depuis sa création, Israël adopte une seule doctrine militaire. Lorsque va en guerre, il va pour tuer les civils et il a fait ça depuis 1948. Il suffit de revoir les documents et vous allez voir que cela a été répété ça va se répéter dans le futur. Donc la question n’est pas de s’engager dans un jeu de condamnation, je ne suis pas ici pour condamner les victimes; cependant la vraie question est comment mettre fin à ce cycle vicieux et mortel.

Combien de fois vous avez interviewé les autorités Israéliennes? Plus d’une centaine de fois. Et combien de fois Israél avait commis de crimes de guerre en direct (live) filmés par des caméras? Est-ce que vous leur avez demandé de les condamner eux-memes ? Vous l’avez fait? Non, pas du tout; vous savez pourquoi je refuse de répondre à votre question, parce que ça serait une fausse déclaration… Ceci est un conflit politique où nos droits ont été ignorés pendant une longue période; le point de départ correct est de commencer à se concentrer sur les causes du problème à fin d’essayer de sortir de ce tunnel extremement sombre.

Pendant 75 ans vous nous faites inviter ici seulement lorsque des Israéliens sont tués, mais est-ce que vous nous invitez lorsqu’il s’agit des Palestiniens tués? Est-ce que vous m’avez invité lorsqu’il y avait des provocations à Jérusalem ?

(La Palestine) est une grande prison ouverte prise en otage pendant 75 années et il est grand temps d’abandonner ce discours and de commencer à donner au peuple quelque chose de réel.

La solution est simple, le recours à la loi internationale et une application équitable des résolutions internationales…nous devons appliquer scrupuleusement et équitablement les lois depuis la seconde guerre mondiale; nous devons nous assurer qu’Israël n’est pas l’exception et que personne n’est au dessus de la loi. Cette situation a duré pendant 75 ans. Israel est une force occupante et sa responsabilité est de fournir la protection au peuple sous son occupation; en plus Israel commet des crimes et doit être tenu pour responsable par la communauté internationale.”

Article19.ma