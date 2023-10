Vidéos – L’Emerging Market Forum ouvre ses travaux à Marrakech sous la houlette du Policy Center for the New Sourh

Événement mondial. « L’amélioration de la gouvernance dans les économies de marché émergentes, la lutte contre le changement climatique et l’impact de la fragmentation mondiale », tels sont quelques thèmes clés qui seront débattus à Dar El Phosphate à Marrakech, lors de la 16ème rencontre du Emerging Markets Forum. Cet événement est organisée conjointement avec le Policy Center for the New South du 10 au 12 octobre 2023 en marge de Annual Meetings du FMI et de la Banque Mondiale.

Organisée pour la première fois sur le continent africain, la conférence verra la participation de hauts responsables politiques, de gouverneurs de banques centrales, de dirigeants d’organisations internationales et du secteur privé, qui discuteront des nombreux défis auxquels sont confrontées les économies émergentes.

« Ce cadre offrira une plateforme propice à des échanges approfondis concernant des sujets transversaux, des défis et des opportunités, tout en favorisant une orientation vers des solutions pour promouvoir le développement futur des économies émergentes », a déclaré Harinder Kohli, directeur général duEmerging Markets Forum.

+ Ces réunions mondiales se tiennent à un moment opportun où les marchés émergents sont fortement exposés +

De son côté. Karim El Aynaoui, président exécutif du Policy Center for the New South a expliqué lors d’une conférence de presse mardi: « Ces réunions mondiales se tiennent à un moment opportun où les marchés émergents sont fortement exposés aux chocs mondiaux, et où ils prennent l’initiative de réformer l’architecture du financement du développement mondial ainsi que sa gouvernance ».

Il est à noter que les discussions aborderont principalement la façon dont les économies émergentes envisagent de relever le défi du financement pour parvenir à une consommation nette zéro. Elles analyseront par ailleurs l’impact des inégalités sur le développement social en Afrique, affirme-t-on.

Un rapport du groupe d’experts indépendants du G20, axé sur le renforcement des banques multilatérales de développement, sera également rendu public.

La dernière publication phare du Emerging Markets Forum, intitulée « From Here to Denmark » et qui a nécessité deux longues années de travail et de recherche, sera rendue publique lors de cette réunion, a dévoilé M. Kohli.

Il a par ailleurs a souligné que « ce périple vers le modèle danois symbolise la quête d’une bonne gouvernance pour tous, nécessitant des institutions robustes et inclusives, aussi bien formelles qu’informelles ».

M. Kohli a ajouté que le livre mettait en lumière 10 méga-tendances qui, prises individuellement et/ou ensemble, auront un rôle crucial dans la promotion de la demande en faveur d’une gouvernance de qualité.

