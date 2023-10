Focus – La quête du Maroc pour une croissance plus forte et inclusive (FMI)

Au cours des deux dernières décennies, le Maroc a été confronté à plusieurs chocs externes et internes, notamment de fortes fluctuations des prix internationaux du pétrole, des tensions géopolitiques régionales, de graves sécheresses et, plus récemment, l’impact de la pandémie et les retombées économiques de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Malgré des conditions difficiles, « le gouvernement a maintenu le cap et est resté concentré non seulement sur la stabilité immédiate, mais également sur les besoins à long-terme de l’économie marocaine », a souligné le Fonds monétaire international dans un rapport de 256 pages.

Cela impliquait l’adoption d’une série de mesures difficiles, comme l’élimination des subventions énergétiques, et une stratégie visant à améliorer les infrastructures du pays, à diversifier les bases de production et d’exportation en attirant les investissements étrangers et à moderniser la structure de gouvernance de l’administration publique, précise la même source.

+ Des réformes importantes +

Le chemin vers une croissance plus forte et plus inclusive reste toutefois difficile. Malgré les progrès réalisés en matière de réduction de la pauvreté, d’alphabétisation et d’espérance de vie, l’économie marocaine reste confrontée à une part élevée de jeunes inactifs, à de grandes disparités en matière d’opportunités économiques pour les femmes, à un système de protection sociale fragmenté et à des obstacles persistants au développement du secteur privé.

Un programme de réformes ambitieux est nécessaire pour mieux répondre aux aspirations des Marocains, en rendant la croissance économique plus forte, plus résiliente et plus inclusive, en particulier pour offrir de plus grandes opportunités aux jeunes, aux femmes et aux entrepreneurs.

Le Maroc semble bien placé pour relever ces défis et, en effet, le pays a récemment cherché à définir et à poursuivre un nouveau « modèle de développement », à travers des débats nationaux et une approche de réforme plus inclusive.

Des réformes importantes ont été annoncées récemment pour réorganiser à la fois le système de protection sociale et le modèle économique des entreprises publiques.

Pour plus de détails voici l’intégralité du rapport du FMI : Elibrary.imf.org

