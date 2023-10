Focus – Des réfugiés désespérés transitent toujours par le Maroc pour se rendre en Europe (Média)

Les demandeurs d’asile qui lancent leurs voyages depuis le Maroc, contrairement à ceux qui partent de leurs voisins nord-africains, la Tunisie et la Libye, ont un certain nombre de routes différentes qu’ils peuvent prendre vers l’Europe.

Selon aljazeera.com, plus de 25 000 réfugiés et migrants ont quitté le Maroc cette année jusqu’à présent – moins que ceux qui quittent la Tunisie et la Libye, mais toujours importants.

Au moins 600, peut-être beaucoup d’autres, sont morts en essayant de faire le passage.

Les demandeurs d’asile, les Marocains ou les personnes transitant par le pays d’Afrique du Nord depuis l’Ouest risquent tous d’ajouter au nombre croissant de morts que la promesse d’une nouvelle vie en Occident exige des désespérés.

+ Migration par mer +

Malgré les hautes vagues et les rochers vicieux qui les attendent, des milliers de réfugiés se rassemblent dans des villes côtières marocaines comme Agadir pour prendre un bateau pour les îles Canaries, une chaîne d’îles espagnoles au large de la côte atlantique de l’Afrique. Les épaves et les naufrages sont monnaie courante.

En août, les îles Canaries ont déclaré avoir été submergées par les arrivées de réfugiés – 2 692 personnes ce mois-là, soit plus de deux fois plus qu’à la même période l’année dernière.

D’autres se tournées vers les eaux plus calmes, mais mieux surveillées, de la Méditerranée pour le passage, les contrebandiers ayant même recours à des jet-skis pour transporter leurs passagers à Gibraltar, que l’on peut voir du Maroc par temps clair.

Entre janvier et juin de cette année, a déclaré l’ONG Caminando Fronteras, environ 951 personnes sont mortes en essayant d’atteindre les îles Canaries ou la péninsule ibérique depuis toute l’Afrique du Nord.

« C’est plus une entreprise artisanale là-bas », a déclaré Carmen Gonzalez Enriquez, analyste principale à l’Institut royal Elcano d’Espagne, à Al Jazeera, comparant la contrebande marocaine aux opérations migratoires de plusieurs millions de dollars menées par les milices libyennes.

« Nous examinons de très petits réseaux locaux », a-t-elle ajouté. « Toutes les routes comportent des risques extraordinaires, mais l’Atlantique est le pire. »

Un comité mixte entre l’Espagne, le Maroc et l’Union européenne a exprimé ses regrets pour chaque décès. Cependant, malgré tous leurs efforts pour les arrêter, les réfugiés font toujours le périlleux voyage.

De plus, les ONG qui sauvent des bateaux de réfugiés en détresse ont accusé diverses autorités européennes d’ignorer ou de bloquer les interventions d’urgence aux appels de détresse.

En mai, un bateau avec 500 demandeurs d’asile à bord était en détresse près de Malte, mais les autorités n’ont pas répondu du jour au lendemain à un rapport d’une ONG sur l’emplacement du bateau en difficulté.

Lorsque l’ONG a approché les garde-côtes italiens, on leur a dit que le bateau était tombé sous la juridiction maltaise, un stratagème courant pour éviter de sauver des personnes, disent les ONG.

+ Par voie terrestre jusqu’à Melilla et Ceuta +

Le passage par voie maritime vers l’Europe peut être perfide et l’accès par voie terrestre peut être tout aussi mauvais.

Le 24 juin de l’année dernière, un jour encore appelé massacre de Melilla, 37 réfugiés et migrants ont été tués dans des affrontements à Melilla, un territoire espagnol au Maroc, selon Amnesty International.

Désespérés d’aller en « Europe », ils ont pris d’assaut les clôtures du côté marocain et ont été repoussés par la police espagnole et marocaine. Soixante-seize personnes sont toujours portées disparues, ce qui indique que le nombre de morts est beaucoup plus élevé.

Selon Human Rights Watch, il n’existe aucune route sûre et légale pour accéder à Melilla et Ceuta, l’autre territoire espagnol au Maroc. Les deux ont évolué au cours des dernières décennies, passant de territoires presque sans frontières à des villes fortifiées dont les frontières sont patrouillées par la police armée espagnole et marocaine.

« Dans le Rif [la région marocaine qui entoure les enclaves espagnoles], les migrants irréguliers se déBèrent dans des camps assez pauvres, attendant d’être transportés en bus vers Melilla ou Ceuta et éventuellement vers l’Europe », a déclaré Ahlam Chemlali, spécialiste de la migration et chercheur invité à Yale et à l’Université de Californie, à Al Jazeera.

Dans des tentes déchiquetées qui parsissent le flanc de la montagne autour de Melilla, les réfugiés et les migrants de toute l’Afrique de l’Ouest vivent dans des environnements hostiles en attendant leur tour de risquer la barrière frontalière.

+ Externaliser les craintes migratoires de l’Espagne vers le Maroc +

Néanmoins, malgré les immenses difficultés, ils montrent peu de signes d’être dissuadés par les tentatives de l’Union européenne de les tenir à l’extérieur.

En novembre, le radiodiffuseur américain NPR a fait état d’une opération active dans la ville marocaine voisine de Nador pour repousser les réfugiés et les migrants à prédominance noire.

Les responsables auraient fait pression sur les commerçants et les hôteliers pour qu’ils refusent de servir les réfugiés et les migrants.

Mais, selon le rapport, ils n’arrêtaient pas d’arriver, parfois dans des vêtements déchiquetés ou brûlés, parfois sans chaussures.

Le nombre de réfugiés et de migrants quittant le Maroc pour l’Espagne est éclipsé par ceux qui transitent par la Tunisie et la Libye en direction de l’Italie. Au cours de la même période où le Maroc avait environ 25 000 départs, près de 60 000 ont laissé la Tunisie seule.

C’est parce que la route est si dangereuse et, disent les observateurs, les facteurs qui poussent les Africains de l’Ouest à partir n’ont pas encore atteint la volatilité poussant les gens qui transitent par la Tunisie et la Libye, comme le Soudan ravagé par la guerre. (Al Jazeera)

Article19.ma