Flash – « À Gaza, pas d’électricité, pas d’eau, pas de gaz, tout est fermé… un siège complet » (Média)

Vengeance aveugle. La chaîne FranceInfo vient de dévoiler, ce lundi 9 octobre, la mort de deux ressortissants français et d’une dizaine d’Américains dans l’offensive de Hamas contre Israël, depuis samedi. Par ailleurs, elle cite le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant annonçant qu’un « siège complet » était imposé à la bande de Gaza.

Au troisième jour de l’offensive déclenchée contre Israël à partir de Gaza par le mouvement islamiste Hamas. « Pas d’électricité, pas d’eau, pas de gaz, tout est fermé », a déclaré Yoav Gallant dans une vidéo communiquée par ses services, révèle la même source.

Selon FranceInfo, le ministre israélien aurait dit en hébreux sans retenue : « Nous combattons des animaux et nous agissons en conséquence ».

Les frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza ont tué quatre « prisonniers » détenus par la branche armée du Hamas, a affirmé, peu après, le mouvement islamiste qui contrôle l’enclave, ajoute la même source.

+ Plus de 1 100 morts dans les deux camps+

Les combats ont fait 413 morts et 2 300 blessés dans l’enclave palestinienne de la bande de Gaza, selon le dernier bilan des autorités locales. Plus de 700 Israéliens ont été tués et 2 506 blessés, a annoncé de son côté l’armée israélienne.

L’armée israélienne s’efforce aussi de sauver les otages israéliens encore « en nombre » à Gaza, « des femmes, des enfants, des bébés, des personnes âgées et des handicapés », a-t-il déclaré. Selon le bureau de presse du gouvernement israélien, le Hamas a fait « plus de 100 prisonniers ».

+ Le Kremlin craint l’entrée de « forces tierces » dans le conflit +

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a annoncé sur X (anciennement Twitter) qu’il convoquait mardi une « réunion d’urgence » des ministres des Affaires étrangères de l’UE « à propos de la situation en Israël et dans la région ».

Moscou qui suit de très près les derniers développements ne cache pas ses préoccupations quant à l’évolution du conflit.

« Le risque d’implication de forces tierces dans ce conflit est élevé », a expliqué Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, appelant à entamer un « processus de négociations dès que possible »,selon les agences russes Ria Novosti et Tass.

Israël, cible d’une attaque surprise, craint désormais que d’autres groupes ne lancent un assaut également. Le Hezbollah libanais, allié du Hamas et de l’Iran, a tiré des obus sur un secteur contesté à la frontière.

