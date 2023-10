Vidéo – Marrakesh : les Assemblées annuelles de la BM-FMI débutent leurs travaux par un speech d’Akhannouch

À Marrakech, ce lundi 9 octobre 2023, en présence de Kristalina Georgiev présidente du FMI, de la ministre des Finance Nadia Fettah et de Wali Bank Al -Maghrib Abdellatif Jouahri, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a a ouvert, par un speech d’une dizaine de minutes, les travaux des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque Mondiale.

Des travaux qui vont s’étendre jusqu’à la mi-octobre et qui comprennent des interventions d’experts, débats et des analyses et des diagnostics sur l’état de l’économie mondiale.

Pour rappel, cet événement planétaire, qui revient en terre africaine 50 ans après, offre l’occasion aux décideurs économiques et financiers de prendre connaissance de près des avancées réalisées et des progrès accomplis par le Maroc.

Signe fort de la confiance des institutions de Bretton Woods en la résilience de l’économie marocaine, la tenue de cette grand-messe dans la cité ocre permettra aussi de jeter la lumière sur les chantiers majeurs lancés par le Maroc tels que la généralisation de la protection sociale et la reconstruction des régions affectées par le séisme d’Al Haouz.

Ce rendez-vous réunit les ministres des Finances et les gouverneurs des Banques centrales de 190 pays, constitue également l’occasion de faire entendre la voix de l’Afrique et des pays du Sud, mais aussi de mettre en avant l’engagement immuable du Maroc vis-à-vis des pays africains, grâce à la Vision royale de la coopération Sud-Sud. Le gotha financier et bancaire mondial aura ainsi l’opportunité de mieux aborder, approcher et soulever les problèmes et challenges que les pays du Sud se doivent de relever, particulièrement ceux de l’Afrique.

