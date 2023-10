Opinion – « Gaza, qui n’a jamais connu un seul jour de liberté »

Par Gideon Levy

Derrière tout cela se cache l’arrogance israélienne. Nous pensons que nous avons la permission de faire n’importe quoi et supposons que nous ne paierons jamais ni ne serons punis.

Et nous pensons que nous continuerons et que rien ne nous interrompra. Nous arrêterons, nous tuerons, nous maltraiterons, nous déposséderons, nous protégerons les colons et leurs pogroms, nous irons au tombeau de Joseph, au tombeau d’Ot’niel, à l’autel de Josué, le tout en les territoires palestiniens, et bien sûr au Mont du Temple – plus de 5 000 Juifs rien que pour Souccot.

Nous allons tirer sur des innocents, leur arracher les yeux et leur fracasser le visage, les expulser, les exproprier, les voler, les kidnapper de leur lit, les nettoyer ethniquement et, bien sûr, continuer l’incroyable siège de Gaza.

Et nous supposerons que tout continuera comme si de rien n’était. Nous pensions qu’avec la construction d’une super barrière autour de la bande de Gaza, dont le mur souterrain a coûté trois milliards de shekels, nous étions déjà en sécurité. Nous avions confiance que les génies du 8200 (unité d’écoute des renseignements militaires) et les membres du Shin Bet, qui savent tout, nous avertiraient à temps.

Nous pensions déplacer la moitié d’une armée près de Gaza vers Hawara juste pour protéger les folies de Zvi Souccot et des colons, et tout irait bien, tant à Hawara qu’à Erez. Il s’avère que lorsqu’il y a une grande motivation, l’obstacle le plus sophistiqué et le plus coûteux au monde peut être franchi même par une simple excavatrice et avec une relative facilité. Vous pouvez traverser ce mur hautain avec des vélos et des scooters.

Nous pensions que nous allions continuer à harceler Gaza, lui jeter quelques miettes de gentillesse sous la forme de quelques milliers de permis de travail en Israël – une goutte dans l’océan, et ils sont toujours conditionnés à un « comportement correct » – et pourtant nous avons supposé que nous les garderait comme dans une prison. Nous pensions qu’en faisant la paix avec l’Arabie saoudite et les Émirats, les Palestiniens seraient oubliés, voire effacés, comme le souhaiteraient de nombreux Israéliens.

Nous continuerions de détenir des milliers de prisonniers palestiniens, y compris des prisonniers sans procès, pour la plupart des prisonniers politiques, et pourtant nous n’accepterions pas de discuter de leur libération, même après des décennies de prison. Nous leur dirions que ce n’est que par la force que leurs prisonniers connaîtront la liberté.

Nous pensions que nous continuerions à rejeter avec arrogance toute tentative de solution politique, simplement parce que cela ne nous convient pas, et nous pensions que tout continuerait ainsi pour toujours.

Une fois de plus, il est prouvé que ce n’est pas le cas. Plusieurs centaines de militants palestiniens ont franchi la barrière et envahi Israël d’une manière qu’aucun Israélien n’imaginait pouvoir.

Quelques centaines de militants palestiniens ont démontré qu’il est impossible d’emprisonner pour toujours deux millions de personnes sans encourir un prix cruel.

Tout comme hier, le bulldozer palestinien fumant et désuet a démoli la clôture, la plus sophistiquée de toutes les clôtures, il a également déchiré le manteau d’arrogance d’Israël. Et il a également détruit l’idée selon laquelle il suffisait d’attaquer et de démanteler Gaza avec des drones suicides et de les vendre à la moitié du monde pour maintenir la sécurité.

Hier, Israël a vu des images qu’il n’avait jamais vues auparavant : des véhicules militaires palestiniens patrouillant dans la ville, des cyclistes de Gaza franchissant ses portes. Ces images doivent déchirer le voile de l’arrogance. Les Palestiniens de Gaza ont décidé qu’ils étaient prêts à payer n’importe quel prix pour une étincelle de liberté.

Mais… Est-ce que cela a un potentiel ? Non. Israël tirera-t-il la leçon ? Non. Hier, il était déjà question d’effacer des quartiers entiers de la ville de Gaza, d’occuper la bande de Gaza et de punir Gaza « comme elle n’a jamais été punie auparavant ».

Mais Gaza n’a cessé d’être punie par Israël depuis 1948, ne serait-ce qu’un instant. Plus de sept décennies d’abus, et encore une fois, le pire est à venir. Les menaces d’« aplatir Gaza » ne prouvent qu’une chose : nous n’avons rien appris.

L’arrogance est là pour rester, même après qu’Israël ait, une fois de plus, payé le prix fort.

Benjamin Netanyahu porte une grande responsabilité dans ce qui s’est passé et doit en payer les coûts, mais le problème n’a pas commencé avec lui et ne se terminera pas après son départ.

Nous devons maintenant pleurer amèrement les victimes israéliennes ; mais nous devons aussi pleurer pour Gaza. Gaza, la plupart de ses habitants sont des réfugiés créés par Israël. Gaza, qui n’a jamais connu un seul jour de liberté. (Source : Haaretz 8/10/2023)

