Feature – Des architectes marocains exhortent à utiliser des méthodes traditionnelles pour reconstruire après le séisme du Haouz

Le tremblement de terre du 8 septembre a endommagé environ 60 000 maisons dans 3 000 villages dans les montagnes du Haut Atlas et leurs environs, un ensemble d’architectes se sont mobilisées et esquissent des idées sur la façon de reconstruire les douars d’une manière qui respecte l’architecture traditionnelle de ces communautés isolées et en grande partie défavorisées, relève le site thenationalnews.com.

Karim Rouissi, un architecte marocain, a fait des voyages d’enquête dans une trentaine de villages, en particulier ceux d’Al-Haouz – la province la plus touchée par le tremblement de terre.

« L’auto-construction supervisée devrait être encouragée à l’aide de matériaux locaux », a-t-il déclaré.

« Il est important que la réponse dans les douars et les centres ruraux soit différente de celle des zones urbaines », explique Rouissi, qui a été rejoint lors de ses visites par d’autres architectes bénévoles, des ingénieurs et des responsables du ministère du Logement, selon la même source.

+ « Excès de confiance dans le béton »+

Le retour à l’architecture traditionnelle peut, en fait, faire partie de la réponse au besoin d’une plus grande résilience. Ces dernières années, la construction en béton « souvent mal construite » a remplacé les bâtiments traditionnels en terre et en pierre du Haut Atlas, a déclaré Elie Mouyal, un autre architecte marocain.

« L’excès de confiance dans le béton a été un piège », a expliqué le spécialiste de la construction de maisons traditionnelles.

« J’ai vu beaucoup plus de maisons en béton effondrées », a-t-il déclaré. Bien que certains bâtiments en terre soient également tombés, a-t-il ajouté, ils étaient pour la plupart déjà en mauvais état avant le tremblement de terre.

Le Maroc doit éviter de « copier des expériences extérieures ou d’opter pour un logement standardisé », a déclaré Philippe Garnier, un architecte français qui a étudié le tremblement de terre iranien de Bam en 2003 et le tremblement de terre dévastateur de 2010 en Haïti.

« L’idée est de s’appuyer sur l’expertise locale dans la construction traditionnelle, d’apporter quelques améliorations et donc d’améliorer leur savoir-faire », a-t-il souligné.

Rabat a annoncé un budget de 120 milliards de dirhams marocains (11,6 milliards de dollars) sur cinq ans pour soutenir 4,2 millions de personnes touchées par le tremblement de terre.

Et le roi Mohammed VI a souligné l’importance d' »écouter la population locale » et de respecter le « patrimoine unique » et les traditions de la région pendant la reconstruction.

+ « L’hiver m’inquiète » +

L’ampleur de la tâche est telle qu’elle pourrait bien durer plusieurs années, a déclaré Garnier. Éviter une reconstruction précipitée sera essentiel pour assurer des fondations solides et durables, estiment les architectes.

Un bon positionnement des reconstructions pour tenir compte de l’activité sismique et éviter les rez-de-chaussée à ciel ouvert est essentiel, a déclaré M. Garnier.

Compte tenu du temps que cela pourrait prendre, Mouyal a conçu un prototype de « nouala », un type de cabine traditionnelle, comme solution de logement temporaire potentielle.

Les cabines de 15 mètres carrés sont construites à l’aide de cannes à roseaux enveloppées de terre et de paille. Pour l’isolation, l’architecte a d’abord opté pour la mousse, mais s’est finalement installé sur des bâches en chanvre et en PVC.

Le logement temporaire peut être construit en aussi peu qu’une semaine pour seulement 6 000 dirhams marocains (582 $) sans isolation, a déclaré Mouyal, qui a déjà commencé à former d’autres personnes sur la façon de construire les prototypes.

Néanmoins, Abderrahim Akbour, qui est sans abri depuis un mois, est resté inquiet. Il vivait à Imi N’Tala, un village de montagne à 75 km au sud de Marrakech. Il a été complètement aplati par le tremblement de terre, et les résidents ont été relocalisés dans un village voisin.

« Vivre dans une tente avec l’arrivée rapide de l’hiver m’inquiète beaucoup », a-t-il dit. « Cela pourrait être bien pire que le tremblement de terre lui-même. »

