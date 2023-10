Kiosk – Attaque du Hamas: Israël semble faire face à une défaillance sécuritaire sans précédent (RFI)

Incompréhension de la population israélienne après l’attaque de la branche armée du Hamas sur Israël. Cette offensive surprise semble témoigner d’un dysfonctionnement au sein de l’armée israélienne, qui a été prise de cours. (RFI)

Selon le dernier bilan des secours communiqué en fin d’après-midi ce 7 octobre, au moins 70 personnes ont été tuées côté israélien. La Croix-Rouge fait état de « centaines de blessés ». Le ministère de la Santé du Hamas a lui fait état de 198 morts à Gaza dans les frappes aériennes israéliennes, déclenchées en représailles à l’opération « Déluge d’Al-Aqsa » menées dans la matinée par la branche armée du mouvement islamiste palestinien.

Israël impose pourtant un blocus à la bande de Gaza depuis 2007 et l’État hébreu a également enfermé l’enclave côtière palestinienne, derrière une barrière de sécurité, rappelle notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa. Sa construction a été achevée en décembre 2021. Israël avait jusqu’alors son dôme de fer, le dispositif anti-missile, pour se protéger des tirs de roquettes menés par les groupes armés palestiniens depuis Gaza.

L’État hébreu avait fièrement présenté son « mur de fer », il y a deux ans. Une barrière de 65 km, bardée de centaines de caméras, de capteurs, de radars, 140 000 tonnes de fer et d’acier. Elle compte également une partie souterraine. Son objectif selon l’armée israélienne : empêcher l’infiltration en territoire israélien, via des tunnels, des soldats du Hamas.

Cette barrière a coûté plus d’un milliard de dollars. Elle s’étend jusque dans la mer et est également reliée à un système d’armement, contrôlé à distance. Pourtant, ce samedi matin, c’est un véritable fiasco, une défaillance sécuritaire israélienne sans précédent qui semble avoir eu lieu.

Cette offensive du Hamas semble avoir échappé à Israël

Car malgré toutes les sécurités en place, les commandos du Hamas ont déjoué tous les obstacles et sont entrés en territoire israélien sans difficulté. Ils se seraient infiltrés « à l’aide de parapentes motorisés » pour conduire une attaque fulgurante qui a été menée sur trois fronts : sur terre, depuis la mer où ces combattants ont débarqué sur des plages israéliennes, et depuis les airs, via les tirs de roquettes, selon la cellule de communication de guerre des Brigades Azzedine Al Qassam, branche armée du Hamas.

Sur des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, qui n’ont pas été authentifiées, on peut voir des bulldozers palestiniens forcer le mur de séparation pour l’éventrer et laisser la circulation libre entre les deux côtés.

Le Hamas a également publié une vidéo ce samedi montrant au moins trois hommes en tenue civile apeurés et capturés par une escouade d’hommes armés aux visages floutés. Des photos officielles de l’agence britannique Reuters a exposé des civils israéliens abattus et gisant au pied d’une station de bus. Des images de soldats morts baignant dans leur sang ont été publiées en masse sur les réseaux sociaux, sans pour autant être pour l’heure vérifiées.

Que les services israéliens n’aient même pas pu anticiper cette énorme opération inédite, montre bien que tout ce que l’on peut faire en termes de sécurité n’a aucun sens si ça ne s’accompagne pas d’un processus politique Jean-Paul Chagnollaud analyse l’attaque du Hamas contre Israël

« Personne ne pensait que c’était possible »

Samedi, jour de repos hebdomadaire en Israël, rime avec vélo pour Rafi Moseri, habitant de Tel-Aviv. Joint par téléphone par RFI, il confie sa stupeur face aux événements survenus ce 7 octobre : « C’est absolument fou. Absolument fou. Personne ne pensait que c’était possible. Cette fois-ci, ils n’ont pas eu besoin de tunnels. Ils ont juste coupé le grillage de la barrière de séparation et ils sont passés. Tout simplement. Avec des Toyotas pleines de combattants. Cela a l’air tellement facile, c’est incroyable. Cela ressemble à un jeu vidéo. »

« Il y a régulièrement des tirs de roquettes du Hamas, de Gaza. Mais cela ne dure pas. Ils tirent des roquettes pendant deux ou trois jours et le le bouclier anti-missile Dôme de fer nous protège. Et ça s’arrête. Au début, je pensais que c’était le même scénario », poursuit-il. L’offensive a pourtant semé le chaos. En fin d’après-midi, l’armée israélienne a même confirmé que des soldats et des civils avaient été pris en otages.

« Tout le monde maintenant compare ce qui s’est passé aujourd’hui, avec cette surprise, à la guerre de Yom Kippur. Parce que c’est shabbat, notre repos hebdomadaire, et c’est le dernier jour des fêtes de juives. C’est un jour de détente. Vous ne vous pas attendez pas à quelque chose de ce type », conclut Rafi Moseri.

Source : RFI.fr

