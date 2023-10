Focus – Le boom touristique post-Covid du Maroc est sur la bonne voie malgré le choc du séisme (FT)

L’industrie du tourisme du Maroc était sur la bonne voie pour des gains records à la fin de 2023, jusqu’à ce qu’un tremblement de terre frappe le 8 septembre, tuant quelque 3 000 personnes. Les responsables marocains disent que dans l’ensemble, l’impact sera probablement limité dans ce secteur crucial, qui représente 7 % du produit intérieur brut et emploie 5 % de la main-d’œuvre, selon le prestigieux Financial Times (FT) de Londres.

Certains visiteurs ont annulé leurs voyages immédiatement après la tragédie. Mais Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, estime que : « Les annulations sont restées inférieures à nos attentes », ajoutant : « Nous sommes optimistes et confiants dans nos projections de fin d’année. »

Le FT souligne qu’avant le tremblement de terre, on s’attendait à ce que le Maroc reçoive un nombre sans précédent de touristes. Mme Ammor rappelle à ce propos que 8,6 millions de personnes ont visité le royaume au cours des sept premiers mois de 2023 – une augmentation de 15 % par rapport à la même période en 2019, quelques mois seulement avant que la pandémie de Covid ne provoque de fortes baisses du tourisme et près de deux ans de restrictions de voyage.

+ Les réunions de la BM – FMI « placeront le Maroc sous les projecteurs mondiaux »+

Les revenus touristiques au cours des sept premiers mois de 2023 ont été de 5,6 milliards de dollars, soit 38 % de plus qu’au cours de la même période en 2019, selon le ministre.

James Wix, directeur de l’hôtel Le Farnatchi à Marrakech, affirme que le tourisme dans la ville a « pris un peu de succès ». L’hôtel-boutique, ajoute-t-il, sera fermé jusqu’à la fin du mois d’octobre pour réparer certains « dommages de surface ».

« Nous n’avons pas vu autant d’annulations, cependant, en novembre et décembre », dit-il. « J’espère que les choses se normaliseront d’ici là, mais il est impossible de le dire à ce stade. »

Un développement encourageant, dit Wix, est que le FMI et la Banque mondiale ont décidé de procéder à leurs réunions annuelles de 2023 à Marrakech du 9 au 15 octobre. Il ajoute que les souks, les magasins et les restaurants sont ouverts comme d’habitude. Et, mercredi, le pays a reçu un autre coup de pouce en étant nommé aux côtés de l’Espagne et du Portugal en tant qu’hôte conjoint de la Coupe du monde de football 2030 par l’organe directeur de la Fifa.

Mme Ammor demeure optimiste en affirmant que les réunions de la Banque mondiale et du FMI « placeront le Maroc sous les projecteurs mondiaux, ce qui devrait stimuler les arrivées et les revenus des touristes ».

+ L’Europe fournit 70 % des visiteurs du Maroc +

À Tanger, dans le nord du Maroc, Aziz Begdouri, propriétaire de l’hôtel La Maison Blanche, dit avoir eu quelques annulations « de la part de personnes qui n’ont pas regardé une carte » pour vérifier la distance de Tanger de la chaîne du Haut Atlas.

Il a également félicité les autorités de Tanger pour avoir donné à la ville un lifting complet pendant la fermeture du Covid, en préparation d’un rebond ultérieur dans le tourisme.

« La ville a été modernisée, nettoyée et rendue plus sûre », dit-il, ajoutant que le gouvernement avait accéléré les projets de restauration de vieilles parties de Tanger et de lancement de nouveaux musées, y compris le musée Beit Yehuda récemment ouvert. Faisant partie d’une synagogue rénovée dans la médina, elle est dédiée à la préservation de l’histoire juive de la ville.

L’Europe fournit 70 % des visiteurs du Maroc, le français et l’espagnol étant les plus fréquents. Mais de plus en plus de touristes viennent d’Israël après que les deux pays ont normalisé leurs liens en 2020 et ont accepté d’introduire des vols directs. « Nous avons lancé un visa électronique qui a facilité la venue pour eux et pour les personnes de 40 autres pays », explique Mme Ammor. Les touristes de l’UE et de certains autres pays européens n’ont pas besoin de visa pour visiter le pays.

Compte tenu du lourd impact du coronavirus sur le secteur, beaucoup espèrent que l’impact du tremblement de terre sera de courte durée. Bedgouri dit que son hôtel, une maison traditionnelle convertie avec neuf chambres, a été « essentiellement fermé pendant deux ans pendant la pandémie ».

+ Tous les hôtels sauf 70 ont rouvert +

L’aide du gouvernement s’est formée sous la forme de 200 dollars de salaires mensuels pour chacun de ses trois employés dans le cadre d’un programme de soutien à l’industrie du tourisme pendant les restrictions de Covid.

Abdellatif Chebaa, le chef de l’association des guides touristiques à Tanger, dit que tous ses 180 membres sont maintenant de retour au travail.

En revanche, pendant les perturbations de la pandémie, beaucoup ont dû gagner de l’argent en tant qu’opérateurs de centres d’appels ou dans le marketing numérique. Bien que Chebaa ait reçu l’allocation mensuelle de 200 dollars, le père de six enfants a dû compléter ses revenus en offrant des visites virtuelles sur Internet pendant que sa femme donnait des cours de cuisine en ligne. « La plupart des hôtels et des restaurants ont pu revenir », dit-il.

Mme Ammor a dévoilé que tous les hôtels sauf 70 ont rouvert, avec une perte de seulement 3 600 lits ou 1,5 % de la capacité. Elle ajoute qu’en 2022, le secteur a attiré quelque 8 milliards de dollars en engagements d’investissement, principalement dans les hôtels.

Le ministère du tourisme a également obtenu 6,1 milliards de Dh (environ 600 millions de dollars) de financement gouvernemental pour un programme qui vise à augmenter les arrivées de touristes à 17,5 millions d’ici la fin de 2026, à créer 200 000 emplois supplémentaires, directement et indirectement, et à augmenter les revenus annuels dans le secteur du tourisme à 12 milliards de dollars.

La clé de cela, dit Mme Ammor, est de restructurer l’offre touristique du pays pour inclure un plus large éventail de forfaits dits « expérience ». Il s’agit notamment des escapades en ville, de la culture, des vacances à la plage, des sports nautiques, de la randonnée en montagne et de la gastronomie.

« C’est la façon dont les voyageurs décident des voyages de nos jours », dit-elle. « Ils décident de l’expérience qu’ils veulent vivre, puis des destinations où ils iront la vivre », conclua le FT, citant la ministre.

Article19.ma