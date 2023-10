Palestine / Israël – Attaques du Hamas : quel est le premier bilan ?

Le conflit israélo-palestinien dure près d’un demi-siècle, jour pour jour. Israël a été, ce samedi 7 octobre, la cible d’une « attaque surprise » et elle s’est traduite par des tirs de roquettes et des incursions de combattants palestiniens en territoire israélien, a rapporté le HuffPost.

Dans un message audio diffusé par la télévision du Hamas, le commandant de sa branche armée, Mohammad Deif, a annoncé que l’opération baptisée « déluge d’Al-Aqsa » a conduit au lancement de plus de « 5 000 roquettes »de Gaza vers Israël. Le porte-parole des Forces de défense israéliennes, Daniel Hagari, a pour sa part a minimisé le chiffre en évoquant « plus de 2 000 roquettes », selon The Times of Israel.

En réponse à ces tirs, l’armée israélienne a annoncé des frappes en territoire palestinien. « Des dizaines d’avions de chasse sont actuellement en train de frapper des cibles de l’organisation terroriste Hamas dans la bande de Gaza », a indiqué l’armée dans un communiqué.

+ 60 commandos de Hamas pénètrent en Israël +

Outre les tirs de roquettes, l’opération s’est aussi traduite par des incursions de « terroristes » du Hamas sur le territoire israélien. Selon le Washington Post, la police israélienne a évoqué le nombre de 60 commandos du Hamas sur territoire israélien. Ce nombre n’a pas encore été confirmé par l’armée.

La branche armée du Hamas a diffusé de son côté une vidéo montrant au moins trois hommes en tenue civile manifestement apeurés, détenus par une escouade d’hommes armés aux visages floutés, affirmant qu’il s’agissait d’« ennemis » capturés au cours de son offensive lancée le matin contre Israël.

« Images de (membres des) Brigades al-Qassam (la branche armée du Hamas) capturant plusieurs soldats ennemis pendant la bataille (l’opération) « Déluge d’Al-Aqsa » », indique une phrase sur fond noir au début de la vidéo.

Selon France 24, « au moins 24 israéliens ont été tués » dans l’offensive de Hamas, alors que du côté palestinien on ignore le nombre des victimes, suite aux raids de l’aviation israélienne sur Gaza.

À Tel Aviv, les officiels israéliens ont annoncé la mort de 40 personnes et 750 blessés parmi la population israélienne, en ce début d’après-midi.

Le Hamas a publié des images de soldats israéliens capturés par des membres des brigades Al-Qassam lors de l’attaque massive contre les colonies entourant la bande de Gaza cette matinée de ce samedi. Le Hamas parle de 53 israéliens en état d’arrestation, alors que des médias israéliens signalent 35 personnes « kidnappées ».

