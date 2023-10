Football – Le Maroc et l’Espagne « divisés » sur l’organisation de la finale de la Coupe du monde 2030 (Média)

Un jour après que le Maroc et l’Espagne ont été désignés comme hôtes conjoints de la Coupe du monde 2030, aux côtés du Portugal, des « signes de friction » sont apparus, les deux pays prétendant être le lieu de la finale.

Le ministre espagnol des Sports, Miquel Iceta, a déclaré jeudi sur la radio Onda Cero que même si « on ne peut pas compter ses poussins avant qu’ils ne soient éclos », il s’attend à ce que la finale se déroule en Espagne, selon l’agence Reuters.

Mais Fouzi Lekjaa, président de la fédération marocaine de football, a déclaré que l’objectif était que la finale ait lieu à Casablanca. Il espère voir les efforts du pays « couronnés – si Dieu le veut – par des célébrations au stade de Casablanca lors d’une finale historique », a-t-il déclaré sur Radio Mars.

+ Six villes du Maroc accueilleront les matches +

Dans une annonce surprise, un an plus tôt que prévu, la FIFA a attribué mercredi l’organisation de la Coupe du monde 2030 au Maroc, à l’Espagne et au Portugal et a annoncé que l’Uruguay, l’Argentine et le Paraguay accueilleraient trois matches pour marquer le centenaire du tournoi.

L’Argentine a également pris la parole, des responsables du gouvernement et de la fédération locale de football ayant déclaré jeudi que le pays « organiserait plus » de matches que le seul match d’ouverture qui lui a été attribué.

Les relations entre l’Espagne et le Maroc sont marquées depuis des décennies par des différends sur la migration et le territoire.

Il y a eu régulièrement des crises diplomatiques à propos des enclaves espagnoles en Afrique et de l’arrivée de milliers de migrants illégaux en Espagne chaque année via le Maroc.

Les relations se sont améliorées l’année dernière après que Madrid se soit rapproché de la politique marocaine sur son Sahara.

Lekjaa a indiqué que le Maroc, l’Espagne et le Portugal se rencontreront le 18 octobre à Rabat pour discuter du calendrier des matches de la Coupe du monde. Six villes du Maroc accueilleront les matches.

Iceta a déclaré que les trois fédérations travaillaient ensemble depuis un certain temps et qu’il y avait un accord avancé sur la manière de répartir les matches, ajoute Reuters.

Article19.ma