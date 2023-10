Agriculture – La superficie des cultures maraîchères en hausse de 11.000 hectares à la région de Rabat-Salé-Kénitra

La Direction régionale de l’agriculture (DRA) de la région Rabat-Salé-Kénitra a annoncé son intention de porter la superficie des cultures maraîchères à 58.000 hectares, soit une augmentation de 11.000 hectares (+23%) par rapport à la saison précédente en vue d’assurer un approvisionnement continu des marchés et maintenir la stabilité des prix.

Ainsi, il sera procédé à la mise en œuvre du programme d’automne de ces cultures sur une superficie estimée à 27.000 hectares qui sera suivi par d’autres programmes d’hiver, de printemps et d’été englobant la culture de pommes de terre, d’oignons, de carottes, de courges … etc.

+ Programme national d’atténuation des effets de la baisse des précipitations +

La filière maraîchère bénéficiera du programme national d’atténuation des effets de la baisse des précipitations en subventionnant les engrais azotés, à l’instar des autres filières de production, à hauteur de 50% par rapport au prix du marché, à savoir, l’ammonitrate 33% au prix de 240 dirhams le quintal, l’urée 46% au prix de 330 dirhams le quintal et le sulfate d’ammonium 21% au prix de 150 dirhams le quintal, souligne la DRA.

De même, ce programme permettra d’appuyer la production de légumes de base, en soutenant les semences de pomme de terre à hauteur de 15.000 dirhams le hectare pour les semences agréés et 8.000 dirhams dans le cas de graines ordinaires, outre le soutien aux semences et plants d’oignons à raison de 5.000 dirhams par hectare dans le cas des semences et plants agréés et de 4.000 dirhams/hectare dans le cas des semences et plants ordinaires.

Aussi, les semences de tomates rondes seront également soutenues à hauteur de 70.000 dirhams par hectare, dans le cas des semences agréées et des plants plantés sous serres et de 40.000 dirhams par hectare dans le cas des semences et plants agréés plantés dans les champs agricoles, note la DRA.

Article19.ma