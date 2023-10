Palestine – Le Maroc pour « une paix globale et équitable garantissant les droits légitimes du peuple palestinien » (Bourita)

Le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, sera toujours un acteur agissant dans toutes les initiatives visant l’instauration d’une paix globale et équitable garantissant les droits légitimes du peuple palestinien, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

« Le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, sera toujours un acteur agissant dans tous les efforts visant à parvenir à une solution pacifique, équitable et globale garantissant les droits légitimes du peuple palestinien, sur la base d’un consensus, conformément aux référentiels internationaux et arabes », a souligné M. Bourita qui s’exprimait lors d’un point de presse conjoint avec le Secrétaire Général du Comité Exécutif de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), Hussein Al-Sheikh.

Il a, dans ce sens, mis en avant la position constante du Maroc concernant la cause palestinienne, une « question fondamentale et cruciale dans la politique étrangère du Royaume », mettant l’accent sur l’intérêt particulier accordé à cette question par SM le Roi qui n’a eu de cesse d’exprimer le soutien constant du Maroc aux droits légitimes du peuple palestinien à l’établissement de son État dans les frontières de 1967, avec Al Qods-Est comme capitale, dans le but de préserver la stabilité dans la région.

+ Il y aura une intensification des visites sectoriellesee entre les ministres des deux parties +

Évoquant l’atteinte continue aux droits des Palestiniens, M. Bourita a déclaré que le Maroc, dans le cadre de son choix stratégique en faveur de la paix et de ses relations avec la partie israélienne, veille à jouer un rôle de promoteur de la paix et à œuvrer pour affaiblir les parties extrémistes qui instrumentalisent la cause palestinienne à des fins de surenchère plutôt que de s’engager dans la recherche de solutions.

Dans cette lignée, il a souligné la ferme opposition du Maroc à tout acte unilatéral susceptible de compromettre les perspectives de paix, d’anéantir la solution à deux États et d’exacerber l’extrémisme et la violence dans la région. S’agissant de la situation à Al Qods, M. Bourita a insisté sur l’attention particulière que Sa Majesté le Roi accorde à la ville sainte, en sa qualité de Président du Comité Al Qods, relevant de l’Organisation de la Coopération islamique, mettant en exergue l’engagement du Souverain à préserver le statut juridique et le cachet civilisationnel de cette ville.

Il a, par ailleurs, souligné que Sa Majesté le Roi veille à ce que la dynamique diplomatique et politique soit en phase avec les actions sur le terrain, rappelant que l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif oeuvre pour soutenir la résistance des Maqdessis et préserver l’identité arabo-musulmane de la ville sainte à travers des projets concrets, dont le financement provient à plus de 90% du Maroc.

M. Bourita a également mentionné l’ouverture du Centre marocain à Al Qods en tant qu’espace de soutien à la société civile palestinienne et aux initiatives visant à préserver l’identité de la ville. Au niveau bilatéral, M. Bourita a mis l’accent sur les directives des dirigeants des deux pays pour réactiver les mécanismes de coopération bilatérale, précisant qu’au cours des prochaines semaines, il y aura une intensification des visites sectorielles entre les ministres des deux parties, outre les efforts qui seront déployés pour la tenue de la Commission mixte maroco-palestinienne et la révision du cadre juridique maroco-palestinien. (MAP)

Article19.ma