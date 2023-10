Focus – Le Maroc réussit enfin sa 6ème tentative d’accueillir la Coupe du monde (Reuters)

Après cinq tentatives infructueuses pour devenir hôte de la Coupe du monde, le Maroc partagera les honneurs avec l’Espagne et le Portugal en 2030 une annonce qui remontera le moral dans le pays d’Afrique du Nord un mois après le tremblement de terre dévastateur qui a tué près de 3 000 personnes.

La Coupe du monde pourrait également donner un coup de pouce à l’économie marocaine, qui était déjà sous pression croissante en raison d’une grave sécheresse et de taux d’inflation élevés, souligne Reuters, citant un rapport de la Banque mondiale.

+ Facilité de déplacement entre le Maroc et les deux pays ibériques +

La FIFA, dans une annonce surprise un an plus tôt que prévu, a déclaré que le Maroc, le Portugal et l’Espagne – la seule offre présentée – accueilleraient le tournoi 2030, mais a ajouté que l’Uruguay, l’Argentine et le Paraguay accueilleraient chacun un match pour marquer le centenaire du tournoi.

Les observateurs ont déclaré que la facilité de déplacement entre le Maroc et les deux pays ibériques était importante dans la candidature.

« La proximité géographique entre eux a contribué à la décision de s’organiser conjointement, et au cours de la dernière période, l’organisation conjointe est devenue monnaie courante, ce qui indique que le football nous rassemble plus qu’il ne nous divise », a déclaré Muhammad Suhail, analyste chez BeIN Sports.

Le Maroc a perdu ses offres pour être l’hôte unique en 1994, 1998 et 2006. La décision de la FIFA de limiter les candidatures à l’Afrique pour la finale de 2010 a suscité des espoirs marocains, mais en fin de compte, l’Afrique du Sud est devenue le premier pays du continent à accueillir la Coupe du monde.

Le Maroc a essayé à nouveau pour 2026, mais le tournoi a été attribué sur une offre conjointe des États-Unis, du Canada et du Mexique.

L’adhésion à l’Espagne et au Portugal aura augmenté leurs chances d’accueillir le tournoi, en plus du soutien de l’Arabie saoudite qui a décidé de se concentrer sur une offre de 2034 au lieu de 2030.

+ Succès la Coupe des Nations féminine d’Afrique +

Le Maroc a également accueilli avec succès la Coupe des Nations féminine d’Afrique l’année dernière, son équipe atteignant la finale où elle a perdu 2-1 contre l’Afrique du Sud.

La performance de l’année dernière des hommes marocains à la Coupe du monde du Qatar, lorsqu’ils sont devenus la première équipe africaine à atteindre les demi-finales, ne leur aura pas fait de mal non plus.

Sur le chemin de la quatrième place, le Maroc a battu l’Espagne aux tirs au but lors des 16 derniers, puis a battu le Portugal 1-0 en quarts de finale.

« Il y a une compétition de football entre les trois équipes, et au lieu de la lutte pour se qualifier à partir de la phase de groupe, il y aura un effort collectif pour faire du tournoi un succès ; de la compétition à l’amour et à la coopération », a déclaré Suhail.

Article19.ma