Insolite – Une agence de marketing poursuit en justice la société X d’Elon Musk

X social media, une agence de marketing, a poursuivi, lundi devant un tribunal fédéral de Floride, le réseau social X (ex-Twitter), pour avoir créé une confusion chez ses clients et lui avoir causé des pertes de revenus, selon Reuters.

Déplorant « une concurrence déloyale et contrefaçon de marques et services », l’agence X social media qui affirme avoir utilisé le nom X depuis 2016 et investi plus de 200 millions de dollars sur Facebook Ads pour se faire connaître et acquérir le maximum de clients potentiels, avance avoir subi une perte de revenus en corrélation avec le changement de marque de X Corp. et l’utilisation de la marque « X ».

+ Plus de 900 enregistrements de marques américaines actifs avec la lettre X +

En peu de temps, le géant X a utilisé son influence sur les réseaux sociaux, ses ressources marketing et sa notoriété nationale globale pour dominer la perception des consommateurs de sa marque ‘X' », indique le procès.

L’agence X demande au tribunal de forcer la société d’Elon Musk à changer de nom et de lui verser un montant non spécifié de dommages et intérêts.

Il est à rappeler qu’il ne s’agit pas du premier changement qui met Elon Musk au cœur d’une polémique, en s’appropriant la lettre X. D’après Josh Gerben, avocat spécialisé dans la législation des marques, le nouveau nom de Twitter pourrait bien amener Elon Musk encore devant les tribunaux. L’avocat avait affirmé, en juillet dernier, avoir dénombré près de 900 enregistrements de marques américaines actifs qui couvrent déjà la lettre X.

