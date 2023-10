Feature – Peut-on se rendre au Maroc après le séisme ? (LonelyPlanet)

Questionnement. Alors que certaines parties du Maroc ont été gravement endommagées par le tremblement de terre, le pays reste le plus ouvert aux visiteurs, affirme lonelyplanet.com, qui répond à la question devriez-vous prévoir un voyage dans le pays séduisant après le tremblement de terre dévastateur de septembre 2023 ?

« Bien qu’il ait été sous le choc après le tremblement de terre », déclare Nawfal Serhir, expert marocain ailleurs, « les personnes que nous avons rencontrées lorsque nous avons livré de l’aide aux villages autour de Taroudant étaient plus accueillantes que jamais. Même si beaucoup étaient sans abri et en deuil, ils nous ont quand même accueillis chaleureusement avec le sourire. »

Où tout cela laisse-t-il les visiteurs potentiels ? Est-ce que c’est la mort et la morosité ? Vous sentiriez-vous coupable de passer des vacances amusantes alors que les gens sont blessés ou sans abri ? Devrais-tu même penser à venir maintenant ? La réponse est un oui retentissant, souligne la même source.

+ Un séisme dévastateur +

Le tremblement de terre de magnitude 6,8 a frappé juste après 23 heures le vendredi 8 septembre, dévastant des villages reculés des montagnes du Haut Atlas, tuant plus de 3000 personnes et blessant près de deux fois ce nombre. Les maisons traditionnelles construites en terre battue se sont effondrées. Les bâtiments en béton tels que les magasins et les écoles se sont fissurés et se sont effondrés sous des angles étranges.

Le gouvernement s’est empressé d’envoyer de lourdes machines pour dégager les routes afin que le secours puisse atteindre les villageois.

Là où les terriens ne pouvaient pas continuer, les hélicoptères ont largué des médecins et des pompiers, tandis que les soldats sont entrés à pied accompagnés de mules transportant des fournitures.

Les agences d’aide locales et étrangères ont livré de la nourriture et des vêtements chauds, et des Marocains de tout le pays ont envoyé des colis d’aide. Le roi Mohamed VI était l’un des milliers de personnes qui ont donné du sang ; le monarque a annoncé une indemnisation majeure pour ceux dont les maisons ont été endommagées ou détruites.

Le tremblement de terre a été déconcertant – rasant un village tout en épargnant un autre dans la vallée suivante. Les personnes touchées vivent maintenant dans des tentes, leur maison étant trop dangereuse pour y entrer.

Le programme de reconstruction est déjà en cours, bien que l’hiver approche à grands pas et que la neige soit imminente.

À environ 60 miles au nord de l’épicentre du tremblement de terre se trouve la principale destination touristique du pays, Marrakech.

Quelques personnes ont perdu la vie dans la ville, certains bâtiments ont été endommagés, une partie des murs s’est effondrée et le minaret d’une mosquée était en ruines.

Certains des bâtiments historiques de ce site du patrimoine mondial de l’Unesco sont maintenant fermés alors qu’ils sont contrôlés pour des problèmes structurels.

+ A quoi s’attendre au Maroc après ce drame +

Tous les aéroports fonctionnent normalement et les services de transport tels que les trains et les bus fonctionnent normalement.

Les routes principales, telles que la N9 à travers le Haut Atlas entre l’Ouarzazate et Marrakech, sont dégagées et n’ont pas été endommagées.

Certains des monuments historiques de Marrakech tels que le musée du tissage Dar Si Saïd, le nouveau musée du patrimoine immatériel, la Muse des Confluences de Dar El Bacha, les tombes saadians, le palais de Bahia et le palais de Badia sont temporairement fermés.

Il y a beaucoup d’autres monuments et sites à visiter, comme le charmant Jardin Secret ou les près de 20 musées de la médina. Heureusement, le magnifique Ben Youssef Medersa récemment restauré est toujours ouvert, les souks sont plus accueillants que jamais et le carnaval de la rue du soir sur Djemaa El Fna est tout aussi amusant.

Dans la Ville Nouvelle (nouvelle ville), où il n’y a pas eu de dégâts, le Jardin Majorelle, le musée Yves Saint Laurent, des boutiques chics, des galeries d’art et d’excellents restaurants vous attendent.

Si vous faites de la randonnée ou du vélo de montagne dans le Haut Atlas, les itinéraires sont ouverts et sûrs. Les guides locaux mettront votre sécurité au premier plan et vous emmèneront sur des itinéraires sécurisés. Ce sont les zones autour de l’épicentre du séisme – les villages de Moulay Brahim, Amizmiz, Ijoukak et Talaat N’Yaaqoub – que vous éviterez.

+ Les endroits loin de l’épicentre +

La terre a tremblé à travers un pays de la taille du Texas ce vendredi fatidique soir, mais heureusement, il y a eu peu de dégâts au-delà du Haut Atlas et de Marrakech.

N’oubliez pas la richesse des endroits fabuleux à visiter au Maroc au-delà de la ville rouge de Marrakech. Fès a une médina ancienne avec une architecture spectaculaire, et Chefchaouen est imprégné de cette charmante teinte bleue.

Vous pouvez attraper une vague palpitante sur la côte (surtout en hiver), monter à dos de chameau à travers les dunes du Sahara et découvrir les délices de la cuisine marocaine.

Et il existe d’autres options de randonnée, telles que les forêts de cèdres et les pentes douces de l’Atlas moyen et des montagnes du Rif, plus au nord.

Où que vous soyez, dans un riad de ville ou un lodge rural, les Marocains résilients vous voleront le cœur avec ce sourire accueillant et un verre de thé à la menthe mousseux.

Article19.ma