Diplomatie – Blinken bientôt en Arabie Saoudite, puis au Maroc, après un voyage en Israël (Média)

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken se rendrait en Israël, puis chez l’Autorité palestinienne (AP), et a désormais ajouté l’Arabie saoudite à son itinéraire, ainsi que le Maroc, a annoncé la chaîne i24NEWS.

Le voyage aura lieu au cours de la troisième semaine d’octobre et fera partie des efforts de Washington pour faire progresser la normalisation entre Jérusalem et Riyad, élargissant les accords d’Abraham qui ont vu le Maroc et d’autres pays normaliser leurs relations avec Israël.

Les médias israéliens, en particulier la chaîne 13 et la chaîne publique Kan, avaient précédemment évoqué la possibilité que Blinken se rende dans la région du Moyen-Orient.

À Rabat, pour l’instant rien n’a filtré sur cette visite « surprise ».

+ Une structure de base pour aller de l’avant +

Fin septembre, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a déclaré que les pourparlers de normalisation avaient « défini une structure de base » pour aller de l’avant.

Certains des sujets abordés comprenaient un accord de défense entre les États-Unis et l’Arabie saoudite, qui serait similaire aux pactes avec les alliés asiatiques. Il a également été question du lancement d’un programme nucléaire dans le royaume du Golfe, ainsi que des efforts visant à faire progresser une solution au conflit palestino-israélien.

Ces dernières semaines, des responsables israéliens ont commencé à se rendre ouvertement en Arabie Saoudite, la première visite publique ayant été effectuée en septembre par le ministre israélien du Tourisme, Haim Katz, et le ministre des Communications, Shlomo Karhi, effectuant sa première visite officielle le 2 octobre en tant que chef d’une délégation en Arabie Saoudite. une conférence internationale qui se déroule à Riyad, ajoute la même source.

