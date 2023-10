Prisons – Au Maroc, 2.324 détenus sont âgés de 60 ans ou plus, dont 91 femmes

Constat. Le Maroc compte 2.324 détenus âgés (60 ans et plus), dont 91 femmes, a indiqué, mardi à Rabat, le chef du service de l’action sociale, culturelle et pédagogique, et de l’accompagnement psychologique à la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR), Benaissa Bennasser.

Sur ce total, 2.233 détenus âgés sont des hommes et 91 sont des femmes, selon des statistiques arrêtées à la date du 20 septembre 2023, a-t-il détaillé lors du colloque national sur la protection juridique, sociale et sanitaire des détenus âgés, organisé par la DGAPR.

Pour rappel, à compter du 7 août 2023, le nombre de détenus marocains a franchi la barre des 100.000 personnes.

Concernant le niveau de scolarisation des détenus âgés, le responsable a souligné que 34% sont analphabètes, 39% ont un niveau d’éducation de base, 8% un niveau collégial, 10% un niveau secondaire et 9% un niveau universitaire.

+ Trois condamnés à mort +

S’agissant de la répartition des détenus âgés selon la durée de leur peine, il a indiqué que 344 n’ont pas encore été condamnés, 274 écopent d’une peine d’au moins 6 mois de prison, 339 sont condamnés à plus de 6 mois à 1 an de prison, 310 à plus d’un an à 2 ans, 464 de plus 2 ans à 5 ans, 287 de 5 à 10 ans, 271 de 10 à 30 ans, tandis que trois ont été condamnés à mort et 31 à perpétuité.

Par ailleurs, M. Bennasser a souligné qu’une panoplie de mesures a été prise par la DGAPR pour la promotion de la situation des détenus âgés, notamment le renforcement des liens de communication avec leurs familles et la promotion des programmes de qualification, d’alphabétisation et d’éducation non formelle.

Il a également indiqué que les détenus âgés, qui bénéficient de soins médicaux particuliers en raison de leur état de santé, sont placés au rez-de-chaussée des établissements pénitentiaires afin de faciliter leur accès aux différents services de l’institution administrative et sociale.

Article19.ma