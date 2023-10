Crise – Le républicain américain Kevin McCarthy écarté du poste de speaker de la Chambre des représentants

Une première dans l’histoire des USA. Le républicain américain Kevin McCarthy a été écarté, mardi 3 octobre, du poste de speaker de la Chambre des représentants des Etats-Unis après le vote d’une motion de censure émanant de son parti, déposée par Matt Gaetz, élu trumpiste de la droite dure américaine.

Lors d’un débat suivi d’un vote inédit depuis plus d’un siècle dans l’histoire parlementaire américaine, 216 élus, dont 208 démocrates et 8 républicains, ont voté pour l’éviction de M. McCarthy, selon Le Monde.

Aussitôt après ce résultat sans précédent, un Kevin McCarthy malgré tout souriant a été entouré par des membres de son parti, qui lui ont donné l’accolade et lui ont serré la main. « Et maintenant, qu’est-ce qu’il se passe ? », a crié dans la chambre un élu républicain au moment de l’annonce du résultat.

+ Il aurait conclu «un accord secret» avec Biden +

Un administrateur a annoncé que le représentant Patrick McHenry, de Caroline du Nord, était nommé speaker par intérim en vertu d’une loi votée après les attentats du 11 septembre 2001 pour prévoir une procédure en cas de vacance de ce poste à la Chambre. La session parlementaire a ensuite été suspendue.

Le président Joe Biden a appelé dans la soirée les élus de la Chambre à élire rapidement un nouveau chef, face aux « défis urgents » auxquels font face les Etats-Unis. M. McCarthy a d’ores et déjà annoncé mardi soir qu’il ne se représenterait pas, même si les règles parlementaires l’y autorisent. « J’ai été le cinquante-cinquième chef de la Chambre, l’un des plus grands honneurs. J’en ai aimé chaque instant », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse, tout en se disant « optimiste » malgré cette débâcle, souligne la même source.

« C’est dans l’intérêt de ce pays que nous ayons un meilleur speaker que Kevin a McCarthy, a lancé, de son côté, M. Gaetz. Personne ne [lui] faisait confiance. Kevin McCarthy avait fait de nombreuses promesses contradictoires. » Cet élu de Floride reprochait principalement speaker républicain d’avoir négocié avec les élus démocrates un budget provisoire pour financer l’administration fédérale, auquel s’opposaient de nombreux conservateurs.

Il accuse aussi M. McCarthy d’avoir conclu un « accord secret » avec M. Biden, sur une possible future enveloppe pour l’Ukraine. Or l’aile droite du Parti républicain s’oppose vivement au déblocage de fonds supplémentaires pour Kiev, estimant que cet argent devrait plutôt être utilisé pour lutter contre la crise migratoire à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, ajoute le Monde.

Article19.ma