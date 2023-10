Conjoncture – Baisse des indices du commerce extérieur au T2-2023 au Maroc (HCP)

Les indices des valeurs unitaires à l’importation et à l’exportation ont enregistré, en glissement annuel, des baisses au deuxième trimestre de cette année de respectivement 12,2% et 7,9%, selon un communiqué du Haut-Commissariat au Plan (HCP).

La régression de l’indice des valeurs unitaires à l’importation résulte principalement de la baisse des valeurs unitaires de l' »énergie et lubrifiants » de 36,1%, des « demi-produits » de 10,6%, de l' »alimentation, boissons et tabacs » de 11,8%, des « produits bruts d’origine minéral de 58,0% et des « produits bruts d’origine animale et végétale » de 9,7%, explique le HCP dans sa note d’information relative aux indices du commerce extérieur au T2-2023.

Voici l’intégralité du communiqué du HCP :

Baisse des indices des valeurs unitaires à l’importation de 12,2% et à l’exportation de 7,9 %.

L’indice des valeurs unitaires à l’importation a enregistré une baisse de 12,2% au cours du deuxième trimestre 2023 par rapport au même trimestre de 2022. Cette évolution résulte principalement de la baisse des valeurs unitaires de l’«énergie et lubrifiants » de 36,1%, des «demi-produits» de 10,6%, de l’«alimentation, boissons et tabacs» de 11,8%, des «produits bruts d’origine minérale» de 58,0% et des «produits bruts d’origine animale et végétale» de 9,7%. Les indices des valeurs unitaires des «produits finis d’équipement industriel» et des «produits finis de consommation» ont, quant à eux, augmenté respectivement de 7,3% et 3,2% atténuant ainsi la baisse de l’indice global des importations.

L’indice des valeurs unitaires à l’exportation a, de son côté, connu une baisse de 7,9% au cours du deuxième trimestre de 2023 par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente. Cette diminution s’explique essentiellement par la baisse des valeurs unitaires des «demi-produits» de 40,5% et de l’ «énergie et lubrifiants» de 28,8%. En revanche, cet indice a augmenté dans les «produits finis d’équipement industriel» de 13,4%, les «produits finis de consommation» de 6,9% et l’«alimentation, boissons et tabacs» de 6,7%.

INDICE DU COMMERCE EXTERIEUR

(Base 100 : 2019)

INDICE DES VALEURS UNITAIRES PAR GROUPEMENT D’UTILISATION

Groupement d’utilisation 2ème Trimestre 2022 2ème Trimestre 2023 Var % IMPORTATIONS 134,8 118,3 -12,2 1- Alimentation, boissons et tabacs 159,6 140,8 -11,8 2- Energie et lubrifiants 171,0 109,2 -36,1 3- Produits bruts d’origine animale et végétale 147,0 132,7 -9,7 4- Produits bruts d’origine minérale 204,7 86,0 -58,0 5- Demi-Produits 144,5 129,2 -10,6 6- Produits finis d’équipement agricole 107,8 102,3 -5,1 7- Produits finis d’équipement industriel 98,7 105,9 7,3 8- Produits finis de consommation 116,8 120,5 3,2 EXPORTATIONS 135,7 125,0 -7,9 1- Alimentation, boissons et tabacs 95,9 102,3 6,7 2- Energie et lubrifiants 137,7 98,1 -28,8 3- Produits bruts d’origine animale et végétale 179,8 181,8 1,1 4- Produits bruts d’origine minérale 143,9 145,9 1,4 5- Demi-Produits 245,9 146,2 -40,5 6- Produits finis d’équipement agricole 94,4 108,1 14,5 7- Produits finis d’équipement industriel 110,1 124,9 13,4 8- Produits finis de consommation 105,3 112,6 6,9 Source : Division des Indices Statistiques.

INDICE DU COMMERCE EXTERIEUR

(Base 100 : 2019)

INDICES MENSUELS DES VALEURS UNITAIRES PAR GROUPEMENT

D’UTILISATION RELATIFS AU DEUXIEME TRIMESTRE 2023

Groupement d’utilisation Avril Mai Juin 2023 2023 2023 IMPORTATIONS 119,5 118,6 116,7 1- Alimentation, boissons et tabacs 142,0 140,3 141,0 2- Energie et lubrifiants 115,4 106,5 105,5 3- Produits bruts d’origine animale et végétale 136,3 131,3 131,5 4- Produits bruts d’origine minérale 92,7 93,6 72,9 5- Demi-Produits 129,1 131,4 127,0 6- Produits finis d’équipement agricole 111,8 98,3 97,6 7- Produits finis d’équipement industriel 105,1 106,1 106,6 8- Produits finis de consommation 123,1 119,4 119,5 EXPORTATIONS 126,2 125,2 123,4 1- Alimentation, boissons et tabacs 104,5 101,2 100,9 2- Energie et lubrifiants 95,9 109,8 88,8 3- Produits bruts d’origine animale et végétale 172,9 176,8 193,4 4- Produits bruts d’origine minérale 152,5 144,2 142,1 5- Demi-Produits 150,5 145,9 142,3 6- Produits finis d’équipement agricole 102,6 112,8 108,9 7- Produits finis d’équipement industriel 121,5 128,8 124,3 8- Produits finis de consommation 115,2 112,4 110,4

Source : Division des Indices Statistiques.

INDICE DU COMMERCE EXTERIEUR

(Base 100 : 2019)

INDICES TRIMESTRIELS DES VALEURS UNITAIRES

EXPORTATIONS IMPORTATIONS 2021 1er trim. 99,2 98,1 2ème trim. 106,0 103,5 3ème trim. 115,6 107,4 4ème trim. 121,2 111,7 2022 1er trim. 124,2 124,3 2ème trim. 135,7 134,8 3ème trim. 142,0 136,0 4ème trim. 134,2 130,7 2023 1er trim. 129,3 125,8 2ème trim. 125,0 118,3

Source : Division des Indices Statistiques.

Article19.ma