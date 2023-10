Education – Rabat Business School (UIR) accueille 19 nouveaux enseignants-chercheurs permanents de 11 nationalités différentes

Événement. Rabat Business School (UIR) intègre 19 nouveaux enseignants-chercheurs permanents au cœur de son corps professoral, issus de 11 pays différents. Ce groupe diversifié de professeurs offre aux étudiants de l’École une expérience académique unique et contribue à enrichir l’environnement de recherche de RBS.

Ces nouveaux professeurs, venus de 11 pays différents (Maroc, Italie, Inde, Iran, Tunisie, Haïti, Pakistan, Afrique du Sud, Ghana, Russie et Chine), portent à 60 le nombre total du corps professoral permanent de Rabat Business School, composé désormais à 66 % d’internationaux, couvrant 20 nationalités différentes. Chacun de ces enseignants-chercheurs détient un doctorat ou PhD et sera activement impliqué dans les activités de recherche de RBS.

+ Un corps professoral international est unique en Afrique +

Selon M. Olivier Aptel, Doyen de Rabat Business School, « l’ajout de ces professeurs vient conforter la position de RBS en tant qu’institution de recherche en management leader en Afrique et offre à nos étudiants une expérience multiculturelle d’enseignement très rare dans le monde ».

Et d’ajouter que « ce corps professoral international est unique en Afrique, et c’est une chance pour nos étudiants qui peuvent ainsi appréhender les sciences de gestion au travers d’angles de vue diversifiés et acquérir ainsi l’agilité interculturelle que les entreprises réclament de nos diplômés ».

Accréditée par l’AACSB, classée dans le Top 100 des Business Schools dans le monde par le Financial Times (54ème place) et QS World University Ranking, Rabat Business School compte plus de 2.500 étudiants.

Forte de son réseau de plus de 174 partenaires internationaux, Rabat Business School a développé un programme de Bachelor, 8 programmes de Masters, un Executive MBA, un programme doctoral, ainsi que 24 programmes de Formation Continue.

En 2022, RBS est devenue la première business school en Afrique en termes de publications scientifiques dans les domaines des sciences de gestion et du management.

Article19.ma