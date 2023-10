Commodity – Le Maroc prévoit d’importer 2 millions de tonnes de blé tendre

L’Office national du commerce des céréales et des légumineuses (ONICL) a annoncé que le Maroc accordera des subventions pour les importations de blé tendre entre le 1er octobre et le 31 décembre, et l’importation de 2 millions de tonnes de blé tendre pour lutter contre les problèmes de sécheresse.

L’ONICL a indiqué que le ministère marocain des Finances et de l’Agriculture avait approuvé le régime d’importation, es détails des subventions seront annoncés dans un mémorandum séparé, selon l’agence Reuters.

Cette décision intervient à un moment délicat au niveau mondial. Le Maroc est actuellement confronté à une sécheresse prolongée causée par des précipitations insuffisantes et des températures en hausse, ce qui affecte directement la production agricole.

+ Modifications des subventions à l’importation de blé +

Pour la campagne agricole 2022-2023, le Maroc a annoncé une production céréalière de 5,51 millions de tonnes, soit une augmentation significative de 61,8 % par rapport à la saison précédente, d’après la même source.

La production de l’année dernière était en baisse de 67 % par rapport à l’année précédente. La production du pays nord-africain a atteint 3,4 millions de tonnes, dépassant de 1 million de tonnes la saison 2020-2021.

Pour remédier à cette situation, le Maroc a annoncé des modifications des subventions à l’importation de blé afin d’encourager les entreprises à importer davantage de blé depuis d’autres marchés, en mars de cette année, l’association professionnelle a déposé un amendement visant à encourager les entreprises à importer des céréales de la région de la mer Noire.

Les experts du marché consultés par MoroccoWorldNews exhortent le gouvernement à exploiter les marchés céréaliers russes. Moulay Abdelkader Alaoui, président de la Fédération nationale des moulins, a expliqué comment la réouverture des portes aux importations de blé russe contribuerait à renforcer la position du Maroc dans la diversification de ses sources d’importation de blé. Selon l’expert, le Maroc a été contraint de se retirer du marché russe suite à la guerre en Ukraine.

+ Approvisionnement en blé de quatre à cinq mois assuré +

En septembre dernier, l’ambassadeur russe au Maroc, Vladimir Baibakov, a souligné que la Russie était prête à fournir du blé au pays nord-africain à des prix raisonnables. Baibakov a souligné que les deux pays « achètent l’un à l’autre des produits qui sont demandés sur leurs marchés ».

Un approvisionnement en blé de quatre à cinq mois a été assuré, selon Moulay Abdelkader Alaoui, président de la Fédération nationale des moulins, qui l’avait affirmé en août. L’apport de 25 millions de quintaux de blé de juillet au 30 septembre permettra d’améliorer les recettes.

Les importations du Maroc en provenance de la Russie comprennent le charbon et les produits pétroliers, tandis que les importations en provenance de la Russie comprennent les agrumes et le poisson. L’ambassadeur russe a également évoqué la position du Maroc, expliquant que le pays est l’un des plus importants partenaires commerciaux et économiques de la Russie en Afrique.

En 2022, le Royaume s’est classé troisième pour les exportations et quatrième pour les importations, a-t-il dit, notant qu’après la pandémie de COVID-19, les échanges entre les deux nations ont atteint 2 milliards de dollars.

Article19.ma