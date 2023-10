Vidéo – Des chercheurs américains développent un micro-robot volant qui change de forme en quelques millisecondes

Innovation. Des chercheurs de l’Université de Washington ont par exemple développé de petits robots volants inspirés des feuilles tombantes et de l’origami japonais.

Les nouveaux petits robots, dénommés Starscreams, sont assez particuliers, ils ne sont pas équipés de batterie, mais fonctionnent directement à l’énergie solaire, et sont capables de changer de forme en plein vol pour se stabiliser, alors que chaque robot ne pèse que 400 mg, selon le site fredzone.org.

Il est à noter que cette recherche sur les robots Starscreams est financée entre autres par la NASA, la National Science Foundation, et le programme Google Fellowship.

+ Un design inspiré de l’origami japonais +

D’après les explications, les Starscreams imitent le comportement de différentes feuilles lorsqu’on les laisse tomber à partir d’un drone à une altitude d’environ 39 m. Grâce à leur design inspiré de l’origami, ils peuvent se transformer très rapidement d’une position ouverte à une position pliée, et ce processus ne dure que 25 millisecondes.

Grâce à cette transformation, il est possible de choisir parmi plusieurs trajectoires de descente. La position ouverte permet à l’appareil de se faire porter par le vent, et la position pliée lui permet de tomber plus directement.

Il s’agit du tout premier petit robot volant alimenté à l’énergie solaire qui peut être contrôlé au cours de la descente, il fonctionne grâce à un capteur de pression pour estimer l’altitude, un chronomètre, et un receveur Bluetooth.

+ Mesurer l’humidité, la température, ou encore la qualité de l’air +

En ce qui concerne les applications, les robots Starscreams peuvent être équipés d’une large variété de capteurs. Ils peuvent ainsi étudier certains paramètres au cours de la descente. Ils peuvent par exemple mesurer l’humidité, la température, ou encore la qualité de l’air.

D’après les scientifiques, si on les produit à grande échelle, il pourrait s’agir d’un moyen très rentable de surveiller les conditions atmosphériques.

Pour le moment, le design des petits robots leur permet uniquement de se déplacer dans une seule direction après être passés de la forme ouverte à la forme pliée. Toutefois, les chercheurs peuvent en contrôler plusieurs à la fois en même temps. Les robots peuvent ainsi se disperser après le lancement pour couvrir une surface plus vaste.

Actuellement, les scientifiques sont en train d’affiner la transformation des robots de la forme pliée à la forme ouverte, ce qui va leur permettre de procéder à des atterrissages plus précis, même avec des vents turbulents.

Article19.ma