Saison de chasse 2023/24 – Coup d’envoi à la réserve d’Ait Ali Ou Lahcen à Khémisset

Le coup d’envoi de la saison de chasse 2023-2024 a été donné dimanche à la réserve d’Ait Ali Ou Lahcen, dans la province de Khémisset.

L’ouverture de la saison de chasse, qui dure trois mois sur une superficie de plus de 250.000 hectares, est l’occasion de promouvoir une activité de chasse durable et responsable, mais aussi d’associer les chasseurs dans la mise en œuvre des mesures adoptées par l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) en tant que partenaires dans l’exploitation rationnelle des ressources fauniques.

+ La région compte 245 réserves de chasse +

A cette occasion, le directeur provincial de l’ANEF à Khémisset, Jabir Moukaram, a indiqué que la région compte 245 réserves de chasse sur une superficie de 250.000 hectares.

Les éléments de la direction de l’ANEF à Khémisset organisent, pendant la période de chasse, des actions et campagnes de sensibilisation visant notamment à mettre l’accent sur la nécessité de respecter les normes de sécurité et des limites des zones de chasse, a-t-il dit.

Le président de l’Association de chasse Ait Ali Ou Lahcen, El Houcine Bouidya, a mis en avant l’importance de la protection des forêts contre les incendies, en plus du développement d’actions sociales ciblant la population vivant autour des forêts.

Il a en outre plaidé en faveur d’une exploitation rationnelle des ressources fauniques à travers une chasse responsable et durable, dans le respect de la réglementation en vigueur et de la préservation de la faune.

+ Le quota de prélèvement de la tourterelle fixé à 40 unités +

L’ouverture officielle de la saison de chasse 2023-2024 a été donnée dimanche 1er octobre dans les différentes régions du Royaume.

Le Conseil supérieur de la chasse, réuni en session ordinaire le 10 juillet dernier sous la présidence du ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a adopté les mesures réglementaires pour la saison 2023-2024, y compris les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour différentes espèces ainsi que les quotas de chasse autorisés par jour de chasse.

Ces mesures sont basées sur le respect des caractéristiques biologiques de chaque espèce, ainsi que leurs périodes de reproduction et de migration. Il a été décidé que la prochaine saison de chasse débutera le 1er octobre 2023 pour toutes les espèces de gibier, à l’exception de la tourterelle dont la chasse sera ouverte le 27 juillet 2024.

Aucun changement n’a été apporté concernant le nombre des différentes espèces de gibier autorisées à la chasse, à l’exception de la tourterelle dont le quota de prélèvement a été fixé à 40 unités au lieu de 50. De même, les obligations relatives aux battues et les montants des permis de chasse sont restées sans changement.

