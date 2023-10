Sport – Élection à l’unanimité de Hicham Oubaja président de la Fédération royale marocaine de rugby

Hicham Oubaja a été élu à l’unanimité président de la Fédération royale marocaine de rugby (FRMR) pour un mandat de quatre ans, lors de l’Assemblée générale Ordinaire (AGO) au titre de la saison 2022-2023, tenue dimanche au Centre national des sports Moulay Rachid à Salé.

Cette AGO, à laquelle ont pris part 5 ligues et 27 associations sur 32, a été marquée par l’adoption à l’unanimité des rapports moral et financier, ainsi que par la présentation du rapport du commissaire aux comptes, la nomination des commissions de discipline, l’examen du projet du budget de l’année prochaine et de plusieurs points ayant trait à la bonne marche de la FRMR.

L’Assemblée générale, qui s’est déroulée en présence des représentants du ministère de tutelle, du Comité national olympique marocain (CNOM), de la Confédération africaine de rugby (CAR) et des présidents des ligues et des associations affiliées à la Fédération, s’est tenue dans le but de l’élection d’un nouveau bureau directeur, en application des engagements de la FRMR auprès du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, et de la CAR.

Cette AGO constitue aussi l’aboutissement du programme mis en place pour lever le gel des activités de la FRMR aux niveaux africain et international.

+ Promotion du rugby et des équipes nationales +

A cette occasion, le rapport moral a mis la lumière sur les activités de la FRMR et sur ses efforts pour répondre aux attentes de toutes ses composantes, qualifiant l’année 2023 de celle du rayonnement local et national et de la réussite de la Fédération dans sa mission pour la levée des sanctions qui y ont été imposées ainsi qu’à ses membres.

Le rapport a également insisté sur la nécessité de réfléchir à des solutions effectives pour la promotion du rugby et des équipes nationales en participant aux manifestations continentales et internationales, afin que cette discipline sportive puisse retrouver son rayonnement.

Il a, par ailleurs, passé en revue les principes adoptés par le bureau directeur pour la gestion de la phase transitoire et la promotion du rugby national.

+ Un changement qualitatif +

Le rapport a fait aussi ressortir la mise en place d’une stratégie focalisant sur la préservation des acquis à travers une méthodologie claire et une approche reposant, essentiellement, sur le principe du dialogue participatif avec l’ensemble des associations pour le développement du rugby marocain.

S’exprimant suite à son élection à la tête de la FRMR, Hicham Oubaja a insisté sur la forte volonté de consacrer les bases de gestion moderne des questions ayant à trait au rugby national, selon une approche participative, ce qui requiert de converger les vues et d’intensifier les efforts visant à promouvoir cette discipline, à même d’amorcer la participation des équipes nationales aux manifestations sportives continentales et internationales.

Il a ajouté que la FRMR mise sur un changement qualitatif qui instaure une nouvelle ère unissant les efforts des composantes de la grande famille du rugby marocain, faisant part de sa conviction quant à l’importance de la contribution de tous aux efforts visant à gagner ce pari.

