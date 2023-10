Vidéo – Révision du Code de la famille : Mme Bouayach souligne l’importance de la spécificité de l’approche marocaine

La présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach, a souligné l’importance de la spécificité de l’approche marocaine dans les réformes structurelles, y compris celle relative au Code de la famille.

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’une réunion tenue, samedi à Rabat, au siège de l’Académie du Royaume dans le cadre du chantier d’amendement et de révision du Code de la famille, Mme Bouayach a mis l’accent sur les spécificités de cette approche fondée sur “la concertation, l’écoute et la réflexion collective”.

Au cours de cette réunion, il a été procédé à l’examen et à la délibération autour de la méthodologie de travail, a-t-elle indiqué.

Il a été aussi procédé à la concertation autour de l’élaboration du planning des rencontres et des séances d’audition et de concertation avec les associations des droits de l’Homme, des femmes et de l’enfance ainsi qu’avec les acteurs concernés, y compris les magistrats, les chercheurs et les académiciens qui ont travaillé sur la question de réforme du Code de la famille, a-t-elle dit.

Article19.ma