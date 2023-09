Akhannouch tient une réunion restreinte avec les coordinateurs du RNI à l’étranger

C’est une rencontre qui a eu lieu à Marrakech, ce vendredi 29 septembre, et qui a réuni 17 personnes, le chef du RNI compris.

Sur les 17 personnes présentes, il y avaient les représentantes du parti au Mali, en France et aux Pays-Bas.

Lors des discussions, Akhannouch a abordé « un certain nombre de sujets qui concerne les Marocains du Monde », affirme-t-on, sans donner de détails.

Bien évidemment, le soutien et la solidarité indéfectibles des RME, en ces temps du séisme et ses conséquences désastreuses dans le Haouz, a été abordé et hautement salué par le chef du gouvernement, ajoute-t-on.

Parmi les personnalités présentes, il y avait Anis Biro, coordinateur de la Region-13 (RME), le président de la Chambre des Représentants Talbi Alami, le porte-parole du gouvernement Mustapha Baïtas et le joker Mohamed Aujar.

Certaines militantes auraient bien aimé assister à cette réunion, mais…

Article19.ma