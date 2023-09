Vidéo – Agression criminelle d’un citoyen par deux jeunes masqués devant une banque à Salé

Un triste incident. Et pour cause, ce mardi 26 septembre, devant l’entrée d’une agence bancaire sur le boulevard Mohammed V à Salé, un homme a été sauvagement agressé par deux individus, l’un à pied et l’autre à moto, alors qu’il s’apprêtait à accéder à sa banque pour y déposer son argent.

Sur une vidéo mise en ligne, on voit un jeune poignarder l’homme en question tout en tentant de lui arracher son sac à main, tandis que son acolyte faisait le guet.

Après une lutte sans merci, les deux jeunes voyous, qui étaient masqués, ont violemment arraché le sac plein à la victime à terre, avant de s’enfuir sur leur moto vers une destination inconnue.

Selon le site actu-maroc.com, des témoins oculaires, qui étaient dans les parages, ont rapidement réagi pour venir en aide à la victime, avant qu’un important dispositif de sécurité ne soit déployé sur les lieux.

Article19.ma