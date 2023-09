ANALYSE – Superpuissance dysfonctionnelle, une Amérique divisée peut-elle dissuader la Chine et la Russie ? (Foreign Affairs)

Débat. Les États-Unis sont maintenant confrontés à des menaces plus graves pour leur sécurité qu’ils ne l’auront fait depuis des décennies, peut-être jamais, jamais auparavant il n’a été confronté à quatre antagonistes alliés en même temps – la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l’Iran – dont l’arsenal nucléaire collectif pourrait en quelques années être près du double de la taille du sien.

Depuis la guerre de Corée, les États-Unis n’a pas eu à faire face à de puissants rivaux militaires en Europe et en Asie. Et personne vivant ne se souvient d’une époque où un adversaire avait autant de pouvoir économique, scientifique, technologique et militaire que la Chine aujourd’hui.

Le problème, cependant, est qu’au moment même où les événements exigent une réponse forte et cohérente de la part des États-Unis, le pays ne peut pas en fournir une. Sa direction politique fracturée – républicaine et démocrate, à la Maison Blanche et au Congrès – n’a pas réussi à convaincre suffisamment d’Américains que les développements en Chine et en Russie comptent, relève le site de la prestigieuse publication foreignaffairs.com .

Les dirigeants politiques n’ont pas expliqué comment les menaces posées par ces pays sont interconnectées. Ils n’ont pas réussi à articuler une stratégie à long terme pour s’assurer que les États-Unis, et les valeurs démocratiques plus largement, prévaudront.

+ Une position unique et perfide +

Le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine ont beaucoup en commun, mais deux convictions communes se démarquent.

Tout d’abord, chacun est convaincu que son destin personnel est de restaurer les jours de gloire du passé impérial de son pays. Pour Xi, cela signifie récupérer le rôle autrefois dominant de la Chine impériale en Asie tout en nourrissant des ambitions encore plus grandes pour l’influence mondiale. Pour Poutine, cela signifie poursuivre un mélange maladroit de relance de l’Empire russe et de reprise de la déférence accordée à l’Union soviétique.

Deuxièmement, les deux dirigeants sont convaincus que les démocraties développées – surtout les États-Unis – ont dépassé leur apogée et sont entrées dans un déclin irréversible. Ce déclin, croient-ils, est évident dans l’isolationnisme croissant, la polarisation politique et le désarroi domestique de ces démocraties.

Pris ensemble, les condamnations de Xi et de Poutine laissent présager une période dangereuse à venir pour les États-Unis. Le problème n’est pas seulement la force militaire et l’agressivité de la Chine et de la Russie. C’est aussi que les deux dirigeants ont déjà fait des erreurs de calcul majeures au pays et à l’étranger et semblent susceptibles d’en faire des encore plus grandes à l’avenir.

Leurs décisions pourraient bien avoir des conséquences catastrophiques pour eux-mêmes – et pour les États-Unis. Washington doit donc changer le calcul de Xi et de Poutine et réduire les risques de catastrophe, un effort qui nécessitera une vision stratégique et une action audacieuse.

Les États-Unis l’ont emporté pendant la guerre froide grâce à une stratégie cohérente poursuivie par les deux partis politiques à travers neuf présidences successives. Il a besoin d’une approche bipartisane similaire aujourd’hui. C’est là que réside le frottement.

Les États-Unis se trouvent dans une position unique et perfide : faire face à des adversaires agressifs avec une propension à faire des erreurs de calcul mais incapables de rassembler l’unité et la force nécessaires pour les dissuader. Le succès de la désistance de dirigeants tels que Xi et Poutine dépend de la certitude des engagements et de la constance de la réponse.

Pourtant, au lieu de cela, le dysfonctionnement a rendu le pouvoir américain erratique et peu fiable, invitant pratiquement les autocrates enctifs au risque à placer des paris dangereux – avec des effets potentiellement catastrophiques.

+ Les ambitions de Xi +

L’appel de Xi pour « le grand rajeunissement de la nation chinoise » est un raccourci pour que la Chine devienne la puissance mondiale dominante d’ici 2049, le centenaire de la victoire des communistes dans la guerre civile chinoise.

Cet objectif comprend le retour de Taïwan sous le contrôle de Pékin. Selon ses mots, « L’unification complète de la mère patrie doit être réalisée, et elle se réalisera. » À cette fin, Xi a ordonné à l’armée chinoise d’être prête d’ici 2027 pour envahir avec succès Taïwan, et il s’est engagé à moderniser l’armée chinoise d’ici 2035 et à la transformer en une force de « classe mondiale ». Xi semble croire que ce n’est qu’en prenant Taïwan qu’il peut s’assurer un statut comparable à celui de Mao Zedong dans le panthéon des légendes du Parti communiste chinois.

Les aspirations et le sens du destin personnel de Xi comportent un risque important de guerre. Tout comme Poutine a fait une erreur de calcul désastreuse en Ukraine, il y a un danger considérable que Xi le fasse à Taïwan.

Il a déjà fait une erreur spectaculaire au moins trois fois. Tout d’abord, en s’écartant de la maxime du dirigeant chinois Deng Xiaoping de « caster votre force, attendre votre temps », Xi a provoqué exactement la réponse que Deng craignait : les États-Unis ont mobilisé leur puissance économique pour ralentir la croissance de la Chine, ont commencé à renforcer et à moderniser son armée, et ont renforcé leurs alliances et leurs partenariats militaires en Asie.

Une deuxième erreur majeure de calcul a été l’infusion à gauche de Xi dans les politiques économiques, un changement idéologique qui a commencé en 2015 et qui a été renforcé lors du Congrès national du Parti communiste chinois de 2022. Ses politiques, qu’il s’agisse d’insérer le parti dans la gestion des entreprises ou de s’appuyer de plus en plus sur les entreprises d’État, ont profondément nui à l’économie chinoise.

Troisièmement, la politique de « zéro COVID » de Xi, comme l’a écrit l’économiste Adam Posen dans ces pages, « a fait visible et tangible le pouvoir arbitraire du PCC sur les activités commerciales de tous, y compris celles des plus petits acteurs ». L’incertitude qui en résulte, accentuée par son renversement soudain de cette politique, a réduit les dépenses de consommation chinoises et a ainsi encore endommagé l’ensemble de l’économie.

Si la préservation du pouvoir du parti est la première priorité de Xi, prendre Taïwan est sa deuxième priorité. Si la Chine s’appuie sur des mesures en cas de guerre pour faire pression sur Taïwan afin qu’elle se rende de manière préventive, cet effort échouera probablement.

Et donc Xi aurait la possibilité de risquer la guerre en imposant un blocus naval à grande échelle ou même en lançant une invasion totale pour conquérir l’île. Il peut penser qu’il accomplirait son destin en essayant, mais gagner ou perdre, les coûts économiques et militaires de la provocation d’une guerre contre Taïwan seraient catastrophiques pour la Chine, sans parler de toutes les autres personnes impliquées. Xi ferait une erreur monumentale.

Malgré les erreurs de calcul de Xi et les nombreuses difficultés internes de son pays, la Chine continuera de poser un formidable défi aux États-Unis. Son armée est plus forte que jamais. La Chine compte maintenant plus de navires de guerre que les États-Unis (bien qu’ils soient de moins bonne qualité). Il a modernisé et restructuré à la fois ses forces conventionnelles et ses forces nucléaires – et double presque ses forces nucléaires stratégiques déployées – et amélioré son système de commandement et de contrôle. Il est également en train de renforcer ses capacités dans l’espace et le cyberespace.

+ Le sens du destin personnel de Xi comporte un risque important de guerre +

Au-delà de ses mouvements militaires, la Chine a poursuivi une stratégie globale visant à accroître son pouvoir et son influence à l’échelle mondiale. La Chine est maintenant le principal partenaire commercial de plus de 120 pays, dont presque tous ceux d’Amérique du Sud.

Plus de 140 pays se sont inscrits en tant que participants à l’initiative Belt and Road, le vaste programme de développement d’infrastructures de la Chine, et la Chine possède, gère ou a maintenant investi dans plus de 100 ports dans quelque 60 pays.

Un réseau de propagande et de médias omniprésent s’agit d’élargir ces relations économiques. Aucun pays au monde n’est hors de portée d’au moins une station de radio chinoise, une chaîne de télévision ou un site d’information en ligne.

Grâce à ces moyens et à d’autres, Pékin attaque les actions et les motifs américains, érode la foi dans les institutions internationales que les États-Unis ont créées après la Seconde Guerre mondiale et vante la supposée supériorité de son modèle de développement et de gouvernance, tout en faisant progresser le thème du déclin occidental.

Il y a au moins deux concepts invoqués par ceux qui pensent que les États-Unis et la Chine sont destinés au conflit. L’un est « le piège des Thucydides ». Selon cette théorie, la guerre est inévitable lorsqu’une puissance montante est confrontée à une puissance établie, comme lorsque Athènes a affronté Sparte dans l’antiquité ou lorsque l’Allemagne a affronté le Royaume-Uni avant la Première Guerre mondiale.

Une autre est le « pic de la Chine », l’idée que la puissance économique et militaire du pays est ou sera bientôt à son apogée, tandis que les initiatives ambitieuses visant à renforcer l’armée américaine prendront des années à porter leurs fruits.

Ainsi, la Chine pourrait bien envahir Taïwan avant que la disparité militaire en Asie ne modifie le désavantage de la Chine.

Mais aucune des deux théories n’est convaincante.

Il n’y avait rien d’inévitable dans la Première Guerre mondiale ; cela s’est produit à cause de la stupidité et de l’arrogance des dirigeants européens. Et l’armée chinoise elle-même est loin d’être prête pour un conflit majeur. Ainsi, une attaque ou une invasion directe chinoise de Taïwan, si elle se produit, est quelques années dans le futur. À moins, bien sûr, que Xi ne calcule gravement mal – encore une fois.

+ Le pari de Poutine +

« Sans l’Ukraine, la Russie cesse d’être un empire », a observé un jour Zbigniew Brzezinski, politologue et ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis. Poutine partage certainement ce point de vue. À la poursuite de l’empire perdu de la Russie, il a envahi l’Ukraine en 2014 et à nouveau en 2022, cette dernière aventure s’a-venant être une erreur de calcul catastrophique avec des conséquences dévastatrices à long terme pour son pays.

Plutôt que de diviser et d’affaiblir l’OTAN, les actions de la Russie ont donné à l’alliance un nouvel objectif (et, en Finlande et, bientôt, en Suède, de nouveaux membres puissants). Stratégiquement, la Russie est bien pire maintenant qu’elle ne l’était avant l’invasion.

Sur le plan économique, les ventes de pétrole à la Chine, à l’Inde et à d’autres États ont compensé une grande partie de l’impact financier des sanctions, et les biens de consommation et la technologie de Chine, de Turquie et d’autres pays d’Asie centrale et du Moyen-Orient ont partiellement remplacé ceux autrefois importés d’Occident.

Pourtant, la Russie a été soumise à des sanctions extraordinaires par pratiquement toutes les démocraties développées. D’innombrables entreprises occidentales ont retiré leurs investissements et abandonné le pays, y compris les sociétés pétrolières et gazières dont la technologie est essentielle pour soutenir la principale source de revenus de la Russie. Des milliers de jeunes experts en technologie et d’entrepreneurs se sont enfuis. En envahissant l’Ukraine, Poutine a hypothéqué l’avenir de son pays.

Quant à l’armée russe, même si la guerre a considérablement dégradé ses forces conventionnelles, Moscou conserve le plus grand arsenal nucléaire du monde. Grâce aux accords de contrôle des armements, cet arsenal ne comprend que quelques armes nucléaires stratégiques de plus déployées que ce que les États-Unis ont. Mais la Russie a dix fois plus d’armes nucléaires tactiques, soit environ 1 900.

Malgré ce grand arsenal nucléaire, les perspectives pour Poutine semblent sombres. Avec ses espoirs d’une conquête rapide de l’Ukraine e anéantis, il semble compter sur une impasse militaire difficile pour épuiser les Ukrainiens, pariant que d’ici le printemps ou l’été prochain, le public en Europe et aux États-Unis se lassera de les soutenir.

Comme alternative temporaire à une Ukraine conquise, il pourrait être prêt à considérer une Ukraine paralysée – un État de croupe qui se trouve en ruines, ses exportations réduites et son aide étrangère considérablement réduite. Poutine voulait l’Ukraine faire partie d’un empire russe reconstitué ; il craignait également une Ukraine démocratique, moderne et prospère comme modèle alternatif pour les Russes d’à côté. Il n’obtiendra pas le premier, mais il peut croire qu’il peut empêcher le second.

Tant que Poutine sera au pouvoir, la Russie restera un adversaire des États-Unis et de l’OTAN. Grâce à la vente d’armes, à l’aide à la sécurité et au pétrole et au gaz à prix réduit, il cultive de nouvelles relations en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Il continuera d’utiliser tous les moyens à sa disposition pour semer la division aux États-Unis et en Europe et saper l’influence des États-Unis dans le Sud mondial.

Enhardi par son partenariat avec Xi et confiant que son arsenal nucléaire modernisé dissuadera l’action militaire contre la Russie, il continuera agressivement à défier les États-Unis. Poutine a déjà fait une erreur de calcul historique ; personne ne peut être sûr qu’il n’en fera pas une autre.

+ L’Amérique affaiblie +

Pour l’instant, les États-Unis semblent être dans une position forte vis-à-vis de la Chine et de la Russie. Par-dessus tout, l’économie américaine se porte bien. Les investissements des entreprises dans de nouvelles installations de fabrication, dont une partie est subventionnée par de nouveaux programmes d’infrastructure et de technologie du gouvernement, est en plein essor.

De nouveaux investissements du gouvernement et des entreprises dans l’intelligence artificielle, l’informatique quantique, la robotique et la bioingénierie promettent d’élargir le fossé technologique et économique entre les États-Unis et tous les autres pays pour les années à venir.

Sur le plan diplomatique, la guerre en Ukraine a donné aux États-Unis de nouvelles opportunités. L’avertissement précoce que Washington a donné à ses amis et alliés sur l’intention de la Russie d’envahir l’Ukraine a restauré leur confiance dans les capacités de renseignement américain.

Les craintes renouvelées de la Russie ont permis aux États-Unis de renforcer et d’étendre l’OTAN, et l’aide militaire qu’elle a apportée à l’Ukraine a fourni des preuves claires qu’on peut lui faire confiance pour remplir ses engagements.

Pendant ce temps, l’intimidation économique et diplomatique de la Chine en Asie et en Europe s’est retournée contre elle, permettant aux États-Unis de renforcer leurs relations dans les deux régions.

L’armée américaine a été financée sainement ces dernières années, et des programmes de modernisation sont en cours dans les trois branches de la triade nucléaire – missiles balistiques intercontinentaux, bombardiers et sous-marins.

Le Pentagone achète de nouveaux avions de combat (F-35, F-15 modernisés et un nouveau chasseur de sixième génération), ainsi qu’une nouvelle flotte d’avions-citernes pour le ravitaillement en vol. L’armée se procure environ deux douzaines de nouvelles plates-formes et armes, et la marine construit des navires et des sous-marins supplémentaires. L’armée continue de développer de nouveaux types d’armes, telles que les munitions hypersoniques, et de renforcer ses cybercapacités offensives et défensives. Au total, les États-Unis dépensent plus pour la défense que les dix pays suivants réunis, y compris la Russie et la Chine.

Malheureusement, cependant, le dysfonctionnement politique et les échecs politiques de l’Amérique sapent son succès. L’économie américaine est menacée par les dépenses galopantes du gouvernement fédéral.

Les politiciens des deux partis n’ont pas réussi à faire face à la spirale du coût des droits tels que la sécurité sociale, l’assurance-maladie et Medicaid. L’opposition perpétuelle à l’augmentation du plafond de la dette a sapé la confiance dans l’économie, ce qui a amené les investisseurs à s’inquiéter de ce qui se passerait si Washington faisait effectivement défaut. (En août 2023, l’agence de notation Fitch a déclassé la cote de crédit des États-Unis, ce qui a augmenté les coûts d’emprunt pour le gouvernement).

Le processus de crédits au Congrès est rompu depuis des années. Les législateurs ont à plusieurs reprises omis de promulguer des projets de loi sur les crédits individuels, ont adopté de gigantesques lois « omnibus » que personne n’a lues et ont forcé des fermetures du gouvernement.

+ Tant que Poutine sera au pouvoir, la Russie restera un adversaire de l’Amérique +

Sur le plan diplomatique, le dédain de l’ancien président Donald Trump pour les alliés américains, son penchant pour les dirigeants autoritaires, sa volonté de semer le doute sur l’engagement des États-Unis envers leurs alliés de l’OTAN et son comportement généralement erratique ont sapé la crédibilité et le respect des États-Unis dans le monde entier. Mais à peine sept mois après le début de l’administration du président Joe Biden, le retrait brutal et désastreux des États-Unis d’Afghanistan a encore endommagé la confiance du reste du monde en Washington.

Pendant des années, la diplomatie américaine a négligé une grande partie du Sud mondial, le front central de la concurrence non militaire avec la Chine et la Russie. Les postes d’ambassadeurs des États-Unis sont laissés de manière disproportionnée vacants dans cette partie du monde.

À partir de 2022, après des années de négligence, les États-Unis se sont efforcés de relancer leurs relations avec les nations insulaires du Pacifique, mais seulement après que la Chine ait profité de l’absence de Washington pour signer des accords de sécurité et économiques avec ces pays. La concurrence avec la Chine et même la Russie pour les marchés et l’influence est mondiale. Les États-Unis ne peuvent pas se permettre d’être absents nulle part.

L’armée paie également un prix pour le dysfonctionnement politique américain, en particulier au Congrès. Chaque année depuis 2010, le Congrès n’a pas approuvé les projets de loi de crédits pour l’armée avant le début de l’exercice suivant.

Au lieu de cela, les législateurs ont adopté une « résolution continue », qui permet au Pentagone de ne pas dépenser plus d’argent que l’année précédente et lui interdit de commencer quoi que ce soit de nouveau ou d’augmenter les dépenses pour les programmes existants.

Ces résolutions continues régissent les dépenses de défense jusqu’à ce qu’un nouveau projet de loi sur les crédits puisse être adopté, et elles ont duré de quelques semaines à un exercice financier entier. Le résultat est que chaque année, de nouveaux programmes et initiatives imaginatifs ne vont nulle part pendant une période imprévisible.

La loi de 2011 sur le contrôle budgétaire a mis en place des réductions automatiques des dépenses, connues sous le nom de « séquestration », et a réduit le budget fédéral de 1,2 billion de dollars sur dix ans. L’armée, qui ne représentait alors qu’environ 15 % des dépenses fédérales, a été forcée d’absorber la moitié de cette réduction, soit 600 milliards de dollars.

Les coûts de personnel étant exemptés, la majeure partie des réductions a dû provenir des comptes d’entretien, d’exploitation, de formation et d’investissement. Les conséquences ont été graves et durables. Et pourtant, à compter de septembre 2023, le Congrès s’apprête à commettre à nouveau la même erreur.

Un autre exemple de laisser le Congrès laisser la politique faire de réels dommages à l’armée est de permettre à un sénateur de bloquer la confirmation de centaines d’officiers supérieurs pendant des mois, non seulement en dégradant sérieusement la préparation et le leadership, mais aussi – en soulignant le dysfonctionnement gouvernement américain dans un domaine aussi critique – faisant des États-Unis un sujet de risée parmi ses adversaires.

En fin de compte, les États-Unis ont besoin de plus de puissance militaire pour faire face aux menaces auxquelles ils sont confrontés, mais le Congrès et le pouvoir exécutif sont truffés d’obstacles pour atteindre cet objectif.

+ Dissuader ses adversaires de faire des erreurs de calcul stratégiques supplémentaires +

Le concours épique entre les États-Unis et leurs alliés d’un côté et la Chine, la Russie et leurs compagnons de voyage de l’autre est bien en cours. Pour s’assurer que Washington est dans la position la plus forte possible pour dissuader ses adversaires de faire des erreurs de calcul stratégiques supplémentaires, les dirigeants américains doivent d’abord s’attaquer à l’effondrement de l’accord bipartisan de plusieurs décennies en ce qui concerne le rôle des États-Unis dans le monde. Il n’est pas surprenant qu’après 20 ans de guerre en Afghanistan et en Irak, de nombreux Américains aient voulu se tourner vers l’intérieur, surtout compte tenu des nombreux problèmes des États-Unis chez eux.

Mais c’est le travail des dirigeants politiques de contrer ce sentiment et d’expliquer comment le sort du pays est inextricablement lié à ce qui se passe ailleurs. Le président Franklin Roosevelt a observé un jour que « le plus grand devoir d’un homme d’État est d’éduquer ». Mais les présidents récents, ainsi que la plupart des membres du Congrès, ont totalement échoué dans cette responsabilité essentielle.

Les Américains doivent comprendre pourquoi le leadership mondial des États-Unis, malgré ses coûts, est vital pour préserver la paix et la prospérité. Ils ont besoin de savoir pourquoi une résistance ukrainienne réussie à l’invasion russe est cruciale pour dissuader la Chine d’envahir Taïwan.

Ils ont besoin de savoir pourquoi la domination chinoise du Pacifique occidental met en danger les intérêts américains. Ils ont besoin de savoir pourquoi l’influence chinoise et russe dans le Sud mondial est importante pour les poches américaines. Ils ont besoin de savoir pourquoi la fiabilité des États-Unis en tant qu’alliés est si importante pour la préservation de la paix. Ils ont besoin de savoir pourquoi une alliance sino-russe menace les États-Unis. Ce sont les types de liens que les dirigeants politiques américains doivent établir chaque jour.

Il n’est pas nécessaire d’avoir un seul discours ou un discours du bureau ovale au Congrès. Au contraire, un battement de tambour de répétition est nécessaire pour que le message s’enfonce.

Au-delà de communiquer régulièrement directement avec le peuple américain, et non par l’intermédiaire de porte-parole, le président doit passer du temps autour de boissons et de dîners et dans de petites réunions avec les membres du Congrès et les médias qui plaident en faveur du rôle de leadership des États-Unis. Ensuite, compte tenu de la nature fragmentée des communications modernes, les membres du Congrès doivent transmettre le message à leurs électeurs à travers le pays.

Quel est ce message ? C’est que le leadership mondial américain a fourni 75 ans de paix de grande puissance – la plus longue période depuis des siècles. Rien dans la vie d’une nation n’est plus coûteux que la guerre, et rien d’autre ne représente une plus grande menace pour sa sécurité et sa prospérité.

Et rien ne rend la guerre plus juste que de mettre la tête dans le sable et de prétendre que les États-Unis ne sont pas affectés par des événements ailleurs, comme le pays l’a appris avant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et le 11 septembre.

La puissance militaire que possèdent les États-Unis, les alliances qu’ils ont forgées et les institutions internationales qu’ils ont conçues sont tous essentiels pour dissuader l’agression contre lui et ses partenaires. Comme un siècle de preuves devrait le préciser, le fait de ne pas traiter avec les agresseurs ne fait que encourager plus d’agression.

Il est naïf de croire que le succès russe en Ukraine ne conduira pas à une nouvelle agression russe en Europe et peut-être même à une guerre entre l’OTAN et la Russie. Et il est tout aussi naïf de croire que le succès russe en Ukraine n’augmentera pas de manière significative la probabilité d’agression chinoise contre Taïwan et donc potentiellement une guerre entre les États-Unis et la Chine.

Un monde sans leadership américain fiable serait un monde de prédateurs autoritaires, avec toutes les autres pays en proie potentielle. Si l’Amérique doit protéger son peuple, sa sécurité et sa liberté, elle doit continuer à assumer son rôle de leadership mondial. Comme l’a dit le Premier ministre britannique Winston Churchill à propos des États-Unis en 1943, « le prix de la grandeur est la responsabilité ».

Reconstruire le soutien à la maison pour cette responsabilité est essentiel pour rétablir la confiance entre les alliés et la prise de conscience des adversaires que les États-Unis respecteront leurs engagements. En raison des divisions nationales, des messages mitigés et de l’ambivalence des dirigeants politiques sur le rôle des États-Unis dans le monde, il y a un doute important à l’étranger sur la fiabilité américaine.

Les amis et les adversaires se demandent si l’engagement et la construction d’alliances de Biden sont un retour à la normale ou si le dédain de Trump « l’Amérique d’abord » pour les alliés sera le fil dominant de la politique américaine à l’avenir. Même les alliés les plus proches parient leurs paris sur l’Amérique. Dans un monde où la Russie et la Chine sont à l’affût, c’est particulièrement dangereux.

Le rétablissement du soutien du public au leadership mondial américain est la priorité absolue, mais les États-Unis doivent prendre d’autres mesures pour exercer réellement ce rôle. Tout d’abord, il doit aller au-delà du « pivot » vers l’Asie. Le renforcement des relations avec l’Australie, le Japon, les Philippines, la Corée du Sud et d’autres pays de la région est nécessaire mais pas suffisant.

La Chine et la Russie travaillent ensemble contre les intérêts américains sur tous les continents. Washington a besoin d’une stratégie pour faire face au monde entier, en particulier en Afrique, en Amérique latine et au Moyen-Orient, où les Russes et les Chinois suréissent rapidement les États-Unis dans le développement de la sécurité et des relations économiques. Cette stratégie ne devrait pas diviser le monde en démocraties et en autoritaires.

Les États-Unis doivent toujours plaider pour la démocratie et les droits de l’homme partout, mais cet engagement ne doit pas aveugler Washington à la réalité que les intérêts nationaux américains l’obligent parfois à travailler avec des gouvernements répressifs et non représentatifs.

+ La Chine et la Russie pensent que l’avenir leur appartient +

Deuxièmement, la stratégie des États-Unis doit intégrer tous les instruments de leur pouvoir national. Les républicains et les démocrates sont devenus hostiles aux accords commerciaux, et le sentiment protectionniste est fort au Congrès.

Cela a laissé le champ ouvert aux Chinois dans le Sud, ce qui offre d’énormes marchés et des opportunités d’investissement. Malgré les défauts de l’initiative Belt and Road, tels que l’énorme dette qu’elle accumule sur les pays bénéficiaires, Pékin l’a utilisée avec succès pour insinuer l’influence, les entreprises et les tentacules économiques de la Chine dans de nombreux pays. Inscrit dans la constitution chinoise en 2017, il ne disparaît pas. Les États-Unis et leurs alliés doivent trouver comment concurrencer l’initiative d’une manière qui joue sur leurs forces – surtout, leur secteur privé.

Les programmes d’aide au développement des États-Unis représentent une petite fraction de l’effort chinois. Ils sont également fragmentés et déconnectés des objectifs géopolitiques plus larges des États-Unis. Et même là où les programmes d’aide américains sont couronnés de succès, les États-Unis maintiennent un silence sacerdotal sur leurs réalisations. Il a peu dit, par exemple, sur le Plan Colombie, un programme d’aide conçu pour lutter contre le commerce colombien de la drogue, ou le Plan d’urgence du président pour la lutte contre le sida, qui a sauvé des millions de vies en Afrique.

La diplomatie publique est essentielle à la promotion des intérêts américains, mais Washington a laissé cet important instrument de pouvoir se dessouvoir depuis la fin de la guerre froide. Pendant ce temps, la Chine dépense des milliards de dollars dans le monde entier pour faire avancer son récit. La Russie a également un effort agressif pour répandre sa propagande et sa désinformation, ainsi que pour susciter la discorde dans et entre les démocraties.

Les États-Unis ont besoin d’une stratégie pour influencer les dirigeants et les publics étrangers, en particulier dans le Sud. Pour réussir, cette stratégie obligerait le gouvernement américain non seulement à dépenser plus d’argent, mais aussi à intégrer et à synchroniser ses nombreuses activités de communication disparates.

L’aide à la sécurité aux gouvernements étrangers est un autre domaine qui a besoin d’un changement radical. Bien que l’armée américaine fasse du bon travail en formant les forces étrangères, elle prend des décisions fragmentAIRES sur l’endroit et la façon de le faire sans tenir suffisamment compte des stratégies régionales ou de la meilleure façon de s’associer à ses alliés.

La Russie a de plus en plus fourni une aide à la sécurité aux gouvernements africains, en particulier à ceux qui ont une tendance autoritaire, mais les États-Unis n’ont pas de stratégie efficace pour contrer cet effort. Washington doit également trouver un moyen d’accélérer la livraison d’équipement militaire aux États bénéficiaires.

Il y a maintenant un arriéré d’environ 19 milliards de dollars de ventes d’armes à Taïwan, avec des retards allant de quatre à dix ans. Bien que le hold-up soit le résultat de nombreux facteurs, une cause importante est la capacité de production limitée de l’industrie de la défense américaine.

Troisièmement, les États-Unis doivent repenser leur stratégie nucléaire face à une alliance sino-russe. La coopération entre la Russie, qui modernise sa force nucléaire stratégique, et la Chine, qui étend considérablement sa force autrefois petite, teste la crédibilité de la dissuasion nucléaire américaine, tout comme les capacités nucléaires croissantes de la Corée du Nord et le potentiel d’armes de l’Iran. Pour renforcer leur dissuasion, les États-Unis doivent presque certainement adapter leur stratégie et doivent probablement également augmenter la taille de leurs forces nucléaires.

Les marines chinoise et russe exercent de plus en plus ensemble, et il serait surprenant qu’elles ne coordonnaient pas également plus étroitement leurs forces nucléaires stratégiques déployées.

Il y a un large accord à Washington sur le fait que les États-Unis La marine a besoin de beaucoup plus de navires de guerre et de sous-marins.

Encore une fois, le contraste entre la rhétorique et l’action des politiciens est flagrant. Pendant un certain nombre d’années, le budget de la construction navale était essentiellement stable, mais ces dernières années, même si le budget a considérablement augmenté, les résolutions continues et les problèmes d’exécution ont empêché l’expansion de la marine.

Les principaux obstacles à une plus grande marine sont budgétaires : le manque de financement soutenu et plus élevé pour la marine elle-même et, plus largement, le sous-investissement dans les chantiers navals et dans les industries qui soutiennent la construction et l’entretien des navires. Malgré cela, il est difficile de discerner un sentiment d’urgence parmi les politiciens pour remédier à ces problèmes de sitôt. C’est inacceptable.

Enfin, le Congrès doit changer la façon dont il s’approprie l’argent pour le ministère de la Défense, et le ministère de la Défense doit changer la façon dont il dépense cet argent. Le Congrès doit agir plus rapidement et plus efficacement lorsqu’il s’agit d’approuver le budget de la défense.

Cela signifie, avant tout, l’adoption de projets de loi sur les crédits militaires avant le début de l’exercice, un changement qui donnerait au ministère de la Défense une prévisibilité dont il a cruellement besoin.

Le Pentagone, pour sa part, doit corriger ses processus d’acquisition scléros, paroissiaux et bureaucratiques, qui sont particulièrement anachroniques à une époque où l’agilité, la flexibilité et la vitesse sont plus importantes que jamais. Les dirigeants du ministère de la Défense ont dit les bonnes choses à propos de ces défauts et ont annoncé de nombreuses initiatives pour les corriger. L’exécution efficace et urgente est le défi.

+ Moins de discussions, plus d’action +

La Chine et la Russie pensent que l’avenir leur appartient. Pour toute la rhétorique dure venant des États-Unis. Le Congrès et le pouvoir exécutif pour repousser ces adversaires, il y a étonnamment peu d’action.

Trop souvent, de nouvelles initiatives sont annoncées, uniquement pour que le financement et la mise en œuvre réelle avancent lentement ou ne se concrétisent pas complètement. Parler est bon marché, et personne à Washington ne semble prêt à apporter les changements urgents nécessaires.

C’est particulièrement déroutant, car à une époque de partisanerie et de polarisation amères à Washington, Xi et Poutine ont réussi à forger un soutien impressionnant, bien que fragile, bipartisan parmi les décideurs pour une réponse forte des États-Unis à leur agression.

Le pouvoir exécutif et le Congrès ont une rare occasion de travailler ensemble pour étiser leur rhétorique sur la lutte contre la Chine et la Russie par des actions de grande portée qui font des États-Unis un adversaire beaucoup plus redoutable et pourraient aider à dissuader la guerre. Xi et Poutine, pris en coco avec des hommes oui, ont déjà commis de graves erreurs qui ont coûté cher à leurs pays.

À long terme, ils ont endommagé leur pays. Dans un avenir prévisible, cependant, ils restent un danger auquel les États-Unis doivent faire face. Même dans le meilleur des mondes – un monde dans lequel le gouvernement américain avait un public de soutien, des dirigeants énergiques et une stratégie cohérente – ces adversaires poseraient un formidable défi.

Mais la scène nationale d’aujourd’hui est loin d’être ordonnée : le public américain s’est tourné vers l’intérieur ; le Congrès s’est transformé en querelles, en incivilité et en essor ; et les présidents successifs ont soit renié, soit fait un mauvais travail en expliquant le rôle mondial de l’Amérique. Pour faire face à des adversaires aussi puissants et enctifs au risque, les États-Unis doivent améliorer leur jeu dans toutes les dimensions. Ce n’est qu’alors qu’il pourra espérer dissuader Xi et Poutine de faire plus de mauvais paris. Le péril est réel.

