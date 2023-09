Focus – Le Maroc, un aimant pour les femmes migrantes africaines (Média)

Le Maroc s’est lentement transformé d’un pays de transit en un pays de destination pour les migrants d’Afrique subsaharienne – dont près de la moitié sont des femmes.

Depuis son appartement à Hay Charaf, un quartier résidentiel de la banlieue nord de Marrakech au Maroc, Oumou Sall s’occupe de son nouveau-né. La sénégalaise de 27 ans a déménagé au Maroc en 2017 pour terminer sa maîtrise en gestion d’entreprise. Elle est maintenant en congé de maternité, mais dans une semaine, elle retournera travailler dans un centre d’appels – l’un des nombreux dans la ville, relate le site de la chaîne allemande Deutsche Welle (DW).

L’histoire d’Oumou est similaire à celle de nombreuses autres femmes d’Afrique subsaharienne qui migrent en nombre croissant vers le pays d’Afrique du Nord. Selon les derniers chiffres officiels publiés par les Nations Unies en 2020, 48,5 % de la population migrante régulière du Maroc sont des femmes.

S’intégrer n’a pas été difficile, a-t-elle déclaré à DW : « J’ai rapidement trouvé d’autres [migrants] subsahariens dans l’entreprise et les relations avec les patrons étaient bonnes. »

L’évolution du paysage de l’emploi au Maroc signifie qu’il ne s’agit plus seulement d’une escale sur la longue route migratoire vers l’Europe, mais d’une destination possible pour de nombreuses femmes à la recherche d’emplois mieux rémunérés pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.

+ Le boom des centres d’appels offre des emplois +

L’industrie des centres d’appels du Maroc a connu un boom au cours des 15 dernières années, ce qui a permis à de nombreux migrants francophones de trouver plus facilement du travail. Oumou, qui est originaire de Dakar, a déclaré qu’être embauché dans des centres d’appels est assez simple même sans diplôme – une bonne connaissance du français est généralement suffisante.

Son salaire fixe est de 2 500 dirhams (322 €, 340 $) par mois, ainsi que de diverses primes basées sur la performance – assez pour renvoyer des envois de fonds à sa famille au Sénégal.

« Nous travaillons en fait pour des récompenses », explique Oumou. « Donc, si nous les obtenons et obtenons de bons résultats, nous pouvons envoyer de l’argent à nos familles et économiser de l’argent. »

+ Changer le récit des migrants +

À environ 250 kilomètres (155 miles) au sud de Marrakech, dans le quartier de Cite Essalam à Agadir, l’entrepreneure sénégalaise Khady Wade Balde accueille élégamment ses clients – principalement des femmes marocaines – dans l’un de ses salons de beauté, « Khady Hair ».

Tout en surveilant son équipe d’une douzaine d’employés, elle raconte son voyage en solo au Maroc en 2008. La jeune femme de 23 ans est venue avec un plan pour améliorer ses compétences en coiffure. Elle a obtenu un apprentissage sous la direction d’un mentor marocain et, après des années de travail et de sacrifice personnel, elle a finalement ouvert son premier salon.

« À l’époque, les femmes africaines subsahariennes ne faisaient que faire du baby-sitting (emplois) », a-t-elle déclaré à DW. « Il n’y avait pas de coiffeurs comme aujourd’hui. Au début, ils pensaient que j’étais une femme de chambre, mais je voulais être coiffeuse. »

Aujourd’hui, Khady est une coiffeuse recherchée dans sa région. Elle a dit qu’elle était satisfaite de ce qu’elle a accompli ici en tant que migrante, mais qu’elle était consciente des énormes difficultés auxquelles sont confrontées d’autres femmes subsahariennes au Maroc.

« Je ne sais pas (ce qui se passe) dans la vie des autres, mais je sais que c’est difficile pour certains d’entre eux. Ce n’est pas aussi facile pour tout le monde que pour moi. »

+ Tomber à travers les mailles du filet +

Pour chaque histoire à succès comme celle de Khady, il y a beaucoup plus de femmes qui sont coincées dans les limbes. Il y a 70 000 à 200 000 migrants subsahariens au Maroc – beaucoup d’entre eux sont sans papiers. Les femmes sans documentation sont particulièrement vulnérables à diverses formes d’exploitation et de marginalisation, en particulier dans les secteurs de l’agriculture et des services domestiques.

Face au nombre croissant de migrants, Rabat a également été contraint de revoir ses politiques d’intégration. Deux campagnes de régularisation en 2014 et 2017 ont permis à quelque 50 000 migrants – dont beaucoup en provenance d’Afrique subsaharienne – d’obtenir des permis de séjour.

Selon Aida Kheireddine, chercheuse marocaine et experte en matière de genre et de migration, ces campagnes ont d’abord été bénéfiques pour la communauté des migrants.

« Nous avons vu pour la première fois dans l’histoire du Maroc une opération de régularisation de masse des migrants et une attention particulière a été accordée aux femmes », a-t-elle déclaré à DW.

« Il y avait des critères, il fallait être au Maroc depuis plus de cinq ans, etc… et la priorité a été donnée aux femmes et aux enfants. À partir de 2018, nous avons vu cette politique régresser. »

Malgré les efforts de régularisation, le cadre juridique du Maroc est toujours régi par une loi écrite en 2003 qui complique le processus d’obtention des permis de séjour.

Les chercheurs et les ONG signalent également un manque de sensibilité au genre dans la réglementation et la législation sur les migrations. Selon Kheireddine, les femmes ayant des emplois instables sont particulièrement à risque.

« Ils sont) exposés au risque de différents types de violence », explique-t-elle. « D’abord et avant tout, la violence sexuelle. La violence vécue par les migrants sans papiers est une occurrence quotidienne. »

+ Le travail domestique est toujours risqué pour les femmes +

À Casablanca, Adji travaille comme femme de ménage et nounou pour un couple marocain. Elle est arrivée au Maroc en 2019 et est originaire de la région de Casamance au Sénégal.

Sa première priorité est de financer l’éducation de ses enfants au Sénégal. Elle a trouvé son premier emploi au Maroc par l’intermédiaire d’une agence, mais après quatre ans, cela s’est mal terminé. Elle reste vague sur les détails.

« Je n’ai jamais demandé d’augmentation de salaire », a-t-elle déclaré à DW. « Tout ce que je voulais, c’était qu’ils m’aident avec les documents de régularisation. »

Comme beaucoup de ses collègues féminines, Adji est restée sans papiers depuis son arrivée. Travaillant des quarts de 12 à 12 heures par jour pendant 2 500 à 3 000 dirhams par mois, elle essaie de mettre les choses en perspective.

« C’est toujours le meilleur que vous puissiez obtenir. Si j’étais au Sénégal, je ne pourrais jamais obtenir ce salaire. »

Après une décennie de débats, une nouvelle loi sur le travail domestique est entrée en vigueur au Maroc en 2018. À l’époque, il a été salué comme un progrès significatif et comprenait une exigence pour un contrat standard. Mais d’ici 2021, seules 5 000 travailleuses domestiques ont été enregistrées dans le nouveau système sur un effectif estimé à plus d’un million.

Adji a déclaré qu’elle était parfois confrontée à des discriminations dans les transports en commun ou au travail de la part d’autres collègues marocains. Mais elle espère toujours un jour suivre un cours de pâtisserie ici et éventuellement retourner au Sénégal.

« Je pense que les difficultés auxquelles ces femmes sont confrontées sont principalement liées au fait qu’elles ne sont pas informées à leur arrivée, de l’endroit où séjourner, des marches, ainsi de suite », a déclaré Ndeye Yacine Ndiaye, une autre travailleuse sénégalaise qui vit dans le quartier Bourgogne de Casablanca depuis 15 ans.

Elle est arrivée avec une maîtrise et travaille aujourd’hui comme responsable des communications dans une banque. Avec son mari, elle a décidé de s’impliquer dans la communauté des migrants subsahariens et d’aider d’autres personnes comme elle.

Elle a fondé la plate-forme en ligne « Attaches Plurielles », qui vise à montrer « l’autre côté de la diaspora subsaharienne au Maroc » en interviewant à la fois les migrants et les experts en migration sur les questions qui affectent la communauté.

« Nous essayons de montrer aux femmes courageuses qui font un excellent travail, qui ne se laissent pas seulement faire, mais qui essaient de débloquer leur situation. Ceux qui ont la volonté de réussir », ajoute la même source.

Article19.ma