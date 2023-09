Polémique – L’intelligence artificielle peut devenir “extrêmement addictive” (OpenAI)

La directrice de la technologie d’OpenAI, Mira Murati, a appelé à mener des recherches approfondies sur l’impact de la technologie de l’intelligence artificielle (IA) à mesure qu’elle progresse afin d’atténuer les risques qu’elle devienne addictive et dangereuse.

Murati, l’une des principales figures de l’entreprise à l’origine du populaire outil d’IA ChatGPT, a averti qu’à mesure que l’intelligence artuficielle progresse, elle peut devenir “encore plus addictive”, selon les médias américains.

La société vient d’annoncer l’incorporation d’un mode vocal à l’outil, qui permettra aux utilisateurs d’engager une conversation avec le chatbot. « Avec cette capacité améliorée vient l’autre côté, la possibilité que nous les concevions de la mauvaise manière et qu’elles deviennent extrêmement addictives et que nous en devenions en quelque sorte esclaves », a affirmé Murati dans une interview.

+ « Nous devons nous préparer à ce nouveau mode de vie » +

“Nous ne savons vraiment pas par où commencer. Nous devons découvrir, nous devons apprendre et nous devons explorer. Il y a un risque important à les développer de manière erronée, d’une manière qui n’améliore pas vraiment nos vies et qui, en fait, introduit davantage de risques”, a souligné.

Depuis son lancement il y a près d’un an, ChatGPT a gagné en popularité et a été intégré aux produits Microsoft. D’autres sociétés, comme Google, Amazon et Meta, ont depuis développé leurs propres modèles d’IA, suscitant la préoccupation des législateurs face au développement de cette technologie.

L’un des risques envisagés par les législateurs est la propagation de fausses informations provenant de l’IA. Cette menace pourrait être particulièrement préoccupante en période électorale.

Mira Murati qui a écarté le « risque zéro », souligne que l’objectif est de minimiser les niveaux de risque et mettre davantage à profit cette technologie. S’agissant des menaces que pèseraient cette technologie sur l’emploi, elle a reconnu qu’elles sont réelles.

« Comme pour toute révolution majeure, je pense que de nombreux emplois seront perdus, ce qui aura probablement un impact plus important sur l’emploi que toute autre révolution. Et nous devons nous préparer à ce nouveau mode de vie », a-t-elle déclaré.

Article19.ma