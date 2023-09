Actualité – Le FMI réaffirme son engagement à « amener le monde au Maroc et le Maroc au monde »

Le FMI réaffirme son engagement à « amener le monde au Maroc et le Maroc au monde », a déclaré jeudi 28 septembre à Washington, lors de ses Assemblées annuelles du mois prochain, la porte-parole du FMI, Julie Kozack.

« Depuis le tremblement de terre dévastateur au Maroc le 8 septembre, le FMI et la Banque mondiale ont travaillé en étroite collaboration avec les autorités pour évaluer la situation et la volonté de la ville d’organiser les réunions. Ce faisant, il était essentiel pour nous tous de veiller à ce que les réunions n’entravent pas les efforts vitaux de secours et de reconstruction en cours. Ayant été assurés de cela, nous sommes impatients d’être au Maroc ce mois-ci pour exprimer notre solidarité avec le Maroc et souligner la force du peuple marocain », a déclaré Kozack, selon thenewsmarket.com.

Des milliers de journalistes, de décideurs politiques et de membres de la société civile se rendront à Marrakech du 9 au 15 octobre pour les assemblées annuelles. « Il y aura des événements visant à aider les personnes déplacées par le tremblement de terre, et le ton sera sobre et respectueux », a-t-il ajouté.

« L’inflation élevée et persistante à l’échelle mondiale a poussé les banques centrales et les gouvernements à resserrer les conditions financières. Mais les politiques monétaires commencent à diverger », souligne-t-il.

