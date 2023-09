Événement – Le Policy Center se mobilise pour l’Afrique et le Nouveau Sud, en marge des Assemblées Annuelles de la BM et du FMI

Le Policy Center for the New South tient plus de 20 panels de haut niveau dans le cadre du festival économique qu’il organise en marge des Assemblées Annuelles de la Banque Mondiale et du Fonds monétaire international, qui se tiennent à Marrakech du 09 au 15 octobre 2023, selon un communiqué.

Cette initiative impliquera de multiples partenaires du think tank, dont principalement le Emerging Markets Forum (EMF) et le Reinventing Bretton Woods Committee (RBWC).

Cette initiative s’inscrit dans les travaux menés depuis plusieurs années par le PCNS sur la réforme du financement du développement et la réforme des institutions de Bretton Woods, analysés du point de vue du Nouveau Sud.

Dans la continuité de ces travaux, le festival est articulé en quatre grandes thématiques :

• Les perspectives de l’économie mondiale ;

• Le financement du développement et la réforme des institutions multilatérales ;

• La dette publique ;

• La résilience, en particulier la sécurité alimentaire et la transition énergétique.

+ Rassemblement de plus de 130 experts +

Ces quatre thèmes constituent le fil conducteur de ce festival, qui rassemble plus de 130 experts entre décideurs économiques et politiques internationaux de plus de 40 pays, notamment :

Joseph E. Stiglitz, Professeur d’Économie à l’Université de Columbia et lauréat du prix Nobel d’Économie 2001, Niale Kaba, Ministre Ivoirienne du Plan et du Développement, Ngozi Okonjo-Iweala, Directrice Générale de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), Arlette Soudan-Nonault, Ministre de l’Environnement, du Développement Durable et du Bassin du Congo, République du Congo, Rebeca Grynspan, Secrétaire Générale de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED), Indermit Gill, Chief Economist et Vice-Président principal pour l’Économie du Développement au sein du Groupe de la Banque Mondiale, N.K Singh, Président de la 15e Commission des Finances de l’Inde et Co-Président du Groupe d’Expert Indépendant du G20 Inde, Lord Nicholas Stern, Professeur et titulaire de la Chaire IG Patel en Économie et Gouvernement à la London School of Economics, Paolo Gentiloni, Commissaire Européen à l’Economie, Niels Annen, Secrétaire d’Etat Fédéral d’Allemagne à la Coopération Economique et le Développement, Klaas Knot, President de De Nederlandsche Bank et Chaire du Financial Stability Board (FSB), Michelle Bowman, Gouverneure, Membres du Conseil des Gouverneur du Système de Réserve Fédérale (FED), François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France, Erik Berglof, Chief Economist, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Huw Pill, Chief Economist de la Banque d’Angleterre, Arend Kapteyn, Chief Economist de UBS, Erik Nielsen, Chief Economist du Groupe UniCredit ainsi qu’une dizaine de gouverneurs de banques centrales de pays du Sud et du Nord, tels que Mamo Mihretu, Gouverneur de la National Bank of Ethiopia, Julio Velarde, Gouverneur de la Banque Centrale du Pérou ou encore, Leonardo Villar, Gouverneur de la Banque Centrale de Colombie.

Pour plus d’informations sur les événements et les intervenants, veuillez visiter notre site web : https://www.policycenter.ma/road-marrakesh-2023

Article19.ma