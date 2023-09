7ème Art – Numérisation : 3 cinémas au Maroc bénéficieront d’un budget global de 3,5 MDH (CCM)

Une aide globale de 3,5 millions de dirhams (MDH) sera allouée à trois cinémas par la Commission d’aide à la numérisation, à la modernisation et à la création des salles de cinéma, a annoncé mardi le Centre cinématographique marocain (CCM).

Cette décision a été prise au terme des délibérations de la Commission qui a ainsi décidé d’attribuer une aide à la modernisation au cinéma « Mégarama » (Salle 10) (Casablanca – 1,5 MDH), précise le CCM dans un communiqué. S’agissant de l’aide à la numérisation, la Commission a décidé d’accorder une aide au cinéma « Rif » (Grande Salle) (Tanger – 1 MDH) et au cinéma « CINEATLAS Corniche » (El Jadida – 1 MDH), relève-t-on.

Par ailleurs, la Commission a convenu d’accorder la deuxième tranche de l’aide à la modernisation à la salle de cinéma « Dawliz » à Meknès (Session 2019), fait savoir le communiqué.

La Commission d’aide à la numérisation, à la modernisation et à la création des salles de cinéma a tenu lundi sa première réunion au titre de l’année 2023, sous la présidence de Mohamed Khouna et en présence des membres Samira Himeur, Amina Saibari, Khadija Laabid, Dalal Seddiki, Hassan Belkady, Ahmed Larhmam et Abdilah Zirat, conclut la même source.

Article19.ma