Scandale – Le chef du parlement canadien démissionne après avoir invité à l’hémicycle un homme qui s’est battu pour une unité nazie

Le président de la Chambre des communes du Canada Anthony Rota a démissionné mardi pour avoir invité au Parlement un homme qui a combattu pour une unité militaire nazie pendant la Seconde Guerre mondiale à assister à un discours du président ukrainien, a rapporté l’agence AP.

Juste après que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy ait prononcé un discours à la Chambre des communes vendredi, les législateurs canadiens ont ovationné Yaroslav Hunka, 98 ans, lorsque le président Anthony Rota a attiré l’attention sur lui. Rota a présenté Hunka comme un héros de guerre ayant combattu pour la première division ukrainienne, a ajouté la même source.

Au cours du week-end, les observateurs ont commencé à annoncer que la Première Division ukrainienne était également connue sous le nom de Division Waffen-SS Galicia, ou SS 14e Division Waffen, une unité volontaire placée sous le commandement des nazis.

« Personne dans cette Assemblée n’est au-dessus d’aucun d’entre nous. C’est pourquoi je dois me retirer de mon poste de président », a déclaré Rota au Parlement. « Je réitère mes profonds regrets pour mon erreur en reconnaissant un individu à la Chambre lors du discours conjoint au Parlement du président Zelensky.

« Cette reconnaissance publique a causé de la douleur aux individus et aux communautés, y compris à la communauté juive du Canada et du monde entier, en plus des survivants des nazis en Pologne, entre autres pays. J’accepte l’entière responsabilité de mes actes », a-t-il ajouté.

+ Un incident « incroyablement embarrassant » +

Rota a démissionné après avoir rencontré les chefs de parti à la Chambre des communes. Tous les principaux partis d’opposition avaient appelé à la démission de Rota, et la chef du gouvernement à la Chambre, Karina Gould, a déclaré que les législateurs avaient perdu confiance en Rota.

« C’est quelque chose qui a semé la honte et l’embarras dans l’ensemble du Parlement et, en fait, dans l’ensemble des Canadiens. L’orateur a fait la chose honorable en démissionnant », a déclaré Gould.

Gould a déclaré que Rota avait invité et reconnu Hunka sans en informer le gouvernement ou la délégation ukrainienne, ajoutant que le fait que Rota n’avait informé personne et n’avait pas fait preuve de diligence avait brisé la confiance des législateurs.

Vendredi, des députés de tous les partis se sont levés pour applaudir Hunka, ignorant les détails de qui il était.

« Jamais de ma vie je n’aurais imaginé que le président de la Chambre nous demanderait de nous lever et d’applaudir quelqu’un qui a combattu aux côtés des nazis », a déclaré Gould.

«C’est très émouvant pour moi. Ma famille est composée de survivants juifs de l’holocauste. Dans un million d’années, je n’aurais jamais applaudi quelqu’un qui a aidé les nazis.

Gould a déclaré que Rota l’avait découvert ce week-end. « Il aurait probablement dû démissionner dès qu’il en a eu connaissance », a-t-elle déclaré.

Le ministre canadien de la Santé, Mark Holland, avait qualifié l’incident d' »incroyablement embarrassant ».

Article19.ma