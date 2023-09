Séisme – L’ex ministre Amara claque la porte du PJD quand Benkirane a commencé à divaguer

C’est officiel et l’info a enflammé les réseaux sociaux. Et pour cause, l’ancien ministre de l’équipement, Abdelkader Amara vient de démissionner du parti des islamistes du PJD.

Le discret ex ministre a annoncé, ce lundi 25 septembre, sur son compte Facebook sa démission en ces termes : « Avec un cœur lourd et douloureux suite à ce que l’expérience du PJD est devenue… je démissionne du parti et de toutes ses instances; et ce à partir de cet instant ».

Sans être dans les secrets des dieux, Amara a trouvé le bon prétexte pour claquer la porte du parti de la Lampe (qui n’éclaire plus), suite à l’insolite sortie médiatique de Benkirane sur le séisme du Haouz. Ce dernier a fait un lien direct entre « les péchés » des croyants marocains et « la colère divine » qui s’est abattue sur le Haut Atlas, causant au passage 3.000 morts et des milliers de blessés.

Politicien véreux connu de tous, le chef des barbus ne rate jamais l’occasion de faire feu de tout bois, y compris dans des temps difficiles qui nécessitent plutôt la compassion et la solidarité de tous.

Amara a, semble-t-il, eu ras-le-bol des discours du « temps des ténèbres » de Benkirane, dit-on. D’autres suivront son exemple, peut-être, ou peut-être pas ?

Article19.ma