L’Agence Adventiste de Développement et de Secours (ADRA) en Espagne se déplace pour aider de nombreux survivants du récent tremblement de terre qui a dévasté le Maroc et causé plus de 2 900 morts et au moins 5 600 blessés, selon le site adventistreview.org.

La directrice d’ADRA Espagne, Olga Calonge, a rapporté qu’une équipe de la branche humanitaire de l’Église adventiste du septième jour est arrivée au Maroc le 12 septembre. De là, elle enverra des rapports et agira avec le soutien du réseau humanitaire d’urgence de l’agence.

« ADRA Espagne répond à l’urgence et dirigera d’autres branches d’ADRA dans cette initiative de secours », a déclaré Calonge. « Nous serons très actifs et impliqués. »

+ Les températures baissent considérablement la nuit et les familles souffrent du froid +

Les besoins les plus urgents, selon les autorités locales, sont les abris d’urgence, l’assainissement, l’approvisionnement en eau et les soins médicaux, a rapporté ADRA. L’agence a récemment préparé et distribué les mille premiers kits d’aide humanitaire aux personnes touchées par le tremblement de terre dans la région des montagnes de l’Atlas au Maroc.

« Douze volontaires d’ADRA ont visité certaines communautés qui n’avaient pas encore reçu d’aide », a rapporté Calonge. « Ils ont vérifié le nombre de familles touchées et leurs besoins prioritaires à ce moment-là. Ensuite, le groupe s’est rendu à Marrakech pour acheter tout ce dont il avait besoin. Malheureusement, il est de plus en plus difficile de trouver certains produits car les marchés se vident.»

Dans la région des montagnes de l’Atlas, les températures baissent considérablement la nuit et les familles souffrent du froid. Les kits d’urgence distribués par ADRA comprenaient des chaussettes, des lingettes hygiéniques, des serviettes hygiéniques pour les femmes, du savon, des veilleuses (car beaucoup dorment à l’air libre) et des couvertures.

« La plus grande difficulté maintenant est de trouver des tentes pour ces gens, mais ADRA s’efforce de les obtenir », a déclaré Calonge. « Nous avons également contacté plusieurs organisations locales qui nous aident à distribuer des vêtements chauds à de nombreux survivants. »

+ L’un des tremblements de terre les plus meurtriers +

Le séisme de magnitude 6,8 a frappé la région vendredi 8 septembre après 23h00, près de Marrakech. Le séisme a été si fort qu’il a également été ressenti à Fès, à environ 500 kilomètres (300 miles), où le Camp de Morvedre d’ADRA (une branche d’ADRA Espagne) a mené plusieurs actions humanitaires. Selon les autorités gouvernementales, il s’agit de l’un des tremblements de terre les plus meurtriers à avoir frappé le pays depuis plus de 120 ans.

Les opérateurs des équipes de secours et les Forces armées marocaines continuent de rechercher des survivants parmi les décombres des bâtiments effondrés. Un contingent de l’Unité militaire d’urgence (UME) des forces armées espagnoles s’est rendu au Maroc pour soutenir les efforts de sauvetage. Les services d’urgence tentent d’atteindre les zones les plus touchées dans les montagnes de l’Atlas, une chaîne de montagnes difficile d’accès où de nombreuses maisons se sont effondrées.

Le séisme a causé des dégâts à près de 600 établissements d’enseignement, selon le journal marocain Le Matin.

Dans un message vidéo diffusé après le tremblement de terre au Maroc, Rick McEdward, président de l’Union des Missions du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord de l’Église Adventiste du Septième Jour, a appelé les croyants à trouver du réconfort dans les paroles de l’Écriture. «Nous pouvons nous tourner vers Dieu pour nous aider en ces temps difficiles», a déclaré McEdward. « Joignez-vous à nous pour prier pour les populations touchées par le tremblement de terre et souvenez-vous des personnes qui souffrent après cet événement tragique. »

Article19.ma