Nostalgie – Il était une fois le DVD: Après 25 ans, Netflix ferme son service de location de DVD et offre un ultime cadeaux à ses clients

C’est la fin d’une ère! Après 25 ans d’existence, Netflix fermera, vendredi 29 septembre, son service de location de DVD, a annoncé le New York Times. « S’il vous plaît, profitez de vos derniers envois aussi longtemps que vous le souhaitez! » a écrit l’entreprise sur son compte X (ex-Twitter), pour annoncer la nouvelle à ses clients.

En guise d’ultime récompense, Netflix a annoncé que les clients qui continuent de recevoir les DVD physiques peuvent garder ceux qu’ils avaient reçus auparavant, ajoute New York Times. En d’autres termes, les films et séries loués non retournés ne seront plus facturés à partir du 29 septembre.

+ L’entreprise a livré 5,2 milliards de DVD +

Avant de devenir le numéro 1 mondial du streaming, Netflix avait commencé en 1997 en tant que service de livraison de DVD loués ou achetés. En 25 ans d’activité, l’entreprise a livré 5,2 milliards de DVD.

Et malgré l’essor du streaming au début des années 2010s, qui est devenu sa principale activité, Netflix continuait de tirer profit de la location de DVD, avec 2,7 millions de clients ayant loué des DVD en 2019 via la plateforme, et 212 millions de dollars de bénéfices en 2018, affirme-t-on.

