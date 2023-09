Astronomie – La pleine Lune des moissons attendue le 29 septembre

La dernière super pleine Lune de cette année sera visible le vendredi 29 septembre et devrait être, comme les Lunes de cet été, plus grande et plus lumineuse, selon la Nasa.

« Les superlunes ne se produisent que trois à quatre fois par an et apparaissent toujours consécutivement », précise la Nasa.

Après la Lune du daim (le 3 juillet), la lune de l’esturgeon (le 1er août), la super Lune bleue (le 31 août), la lune des moissons de vendredi prochain devrait clôturer ce cycle en beauté.

+ Lune des « moissons » +

Cette lune des « moissons » doit son surnom aux récoltes du début de l’automne, puisque les agriculteurs dépendaient exclusivement de la lumière de la lune pour leurs récoltes quant l’électricité n’existait pas.

La lune a besoin d’environ 27 jours pour faire un tour de la Terre et prend différentes formes en fonction de sa position jusqu’à atteindre sa phase pleine lorsqu’elle est alignée avec la Terre et le soleil.

Le tracé qu’elle effectue tout au long de ce cycle, appelé lunaison, n’est pas parfaitement circulaire, mais prend plutôt la forme d’une ellipse. Ainsi, sa proximité avec la Terre peut varier.

La lune atteint son périgée lorsqu’elle est au plus proche de la Planète bleue (363.300 km) et son apogée lorsqu’elle est au plus loin (405.500 km). Lorsque la pleine lune est à son périgée, elle apparaît plus grande et plus lumineuse.

Article19.ma