Maroc / Algérie – La Ligue Marocaine marocaine dénonce l’hypocrisie du président Tebboune à l’ONU

Quand Tebboune divague. La Ligue marocaine pour la citoyenneté et les droits de l’homme (LMCDH) a dénoncé l’hypocrisie du président algérien, Abdelmadjid Tebboune qui a souligné récemment à New York, dans son discours devant l’assemblée générale de l’ONU, la “nécessité du dialogue entre les États”.

Dans un communiqué don’t Article19.ma a reçu une copie, la Ligue exprime son étonnement face à de ce genre de propos, alors que le régime algérien “s’entête encore à fermer les frontières et son espace aérien aux avions marocains, et à répondre avec agressivité aux différentes initiatives du Roi Mohammed VI visant à améliorer les relations entre les deux pays.”

Hostilité algérienne

Et pour preuve, la Ligue relève que le régime aglérien continue d’allouer des budgets colossaux à l’armement, et de rappeler qu’il est prêt à fournir des armes au Polisario pour mener des actions militaires contre la sécurité et la stabilité du Maroc et de l’Afrique en violation de la Charte de l’ONU.

La Ligue a rappelé « le crime commis par les garde-côtes algériens dans la nuit du 29 août dernier », au moment où deux jet-skieurs marocains qui s’étaient égarés dans les eaux algériennes, pas loin de la ville marocaine de Saïdia.

Alger est resté de marbre et n’a toujours pas répondu de ses actes, alors que l’armée algérienne a même reconnu avoir commis cet acte, et ce par le biais d’un communiqué officiel, souligne la Ligue.

Par ailleurs, la Ligue a estimé que le président algérien se contredit en parlant de la décolonisation de la “dernière colonie en Afrique”, alors que les détenus dans les camps de Tindouf vivent dans des conditions infernales où ils ne bénéficient d’aucun droit. D’autant plus que le peuple kabyle continue de subir l’oppression et les procès inéquitables, et se trouve dépourvu de ses droits économiques, sociaux et à l’autodétermination, ajoute la même source.

