Actualité – La majorité gouvernementale salue la gestion du séisme du 8 septembre

Première réunion de la majorité depuis la rentrée politique, et surtout depuis le séisme meurtrier du 8 septembre. Aziz Akhannouch, Abdellatif Ouahbi et Nizar Baraka, leaders des trois partis formant la coalition gouvernementale ont salué, dans un communiqué publié à l’issue de leur réunion tenue jeudi, l’approche efficace et rapide du Roi Mohammed VI pour la gestion du séisme notamment avec la mise en place d’un grand programme pour la reconstruction et la prise en charge des sinistrés.

Les chefs de la coalition ont assuré également que tous les départements ministériels sont mobilisés complètement pour appliquer les différents axes du programme de reconstruction post-séisme, afin de venir en aide et de reloger les rescapés, et de lancer des programmes locaux de développement économique et social.

Toujours en lien avec le séisme, la majorité gouvernementale a salué l’esprit de solidarité et de sacrifice qui a marqué la réaction des citoyens marocains envers les victimes du séisme, ce qui démontre l’enracinement des valeurs marocaines dans l’esprit du peuple marocain.

La communiqué a souligné également l’intervention des Forces armées royales (FAR), de la Gendarmerie royale, de la Sûreté nationale, de la Protection civile, des collectivités territoriales et des personnels de la santé, pour soigner les blessés et aider les sinistrés, tout en saluant les équipes de secours étrangères qui ont apporté leur soutien.

Article19.ma