Séisme – Les dons pour le “Fonds spécial” au Maroc ont dépassé la barre des sept Milliards DH (Média)

Le Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement qui a secoué le Maroc continue de recevoir des dons. Six nouveaux donateurs s’ajoutent à la liste, portant ainsi le total des fonds collectés à 7,096 milliards de dirhams, à mardi 19 septembre.

Selon le site semi-officiel Le360.ma, parmi les nouveaux participants aux fonds, figure McDonald’s Maroc avec 20 millions de dirhams, ainsi qu’Abaâkil Hossein, la SOMAGEC et l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) avec 10 millions chacun. Tandis que l’Académie Hassan II des sciences et techniques et l’Université Euromed de Fès (UEMF) ont fait des dons de 5 millions de dirhams et de 1,6 millions de dirhams respectivement, poursuit le 360.

La même source rappelle que la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a annoncé, lundi, que l’institution va accorder au Maroc un prêt de 1,3 milliard de dollars pour renforcer sa résilience face aux risques climatiques.

Suite au séisme du 8 septembre qui a fait près de 3000 morts, plusieurs institutions publiques, entreprises et autres établissements ont annoncé des dons pour le Fonds spécial. À leur tête on retrouve le Roi Mohammed VI via la holding Al Mada dont il est le principal actionnaire, ainsi que Bank Al Maghrib, l’OCP, l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie ou encore l’Association des régions du Maroc (ARM), qui ont contribué à hauteur de 1 milliard de dirhams chacun. Juste derrière on retrouve Afriquia (600 millions de dirhams), la Fédération marocaine de l’assurance (150 millions de dirhams), ou encore la Direction générale de la sûreté national (50 millions de dirhams).

Article19.ma