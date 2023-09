Médias – Le magnat de la presse américaine Rupert Murdoch se retire de Fox Corporation

Le milliardaire et magnat de longue date des médias, Rupert Murdoch a annoncé jeudi, qu’il quitterait ses fonctions de président de Fox News et de News Corp. à la mi-novembre.

Murdoch, âgé de 92 ans, sera remplacé par son fils Lachlan, qui a longtemps été considéré comme le successeur probable de l’empire médiatique.

La carrière de Murdoch dans l’industrie de l’information a débuté dans les années 1950 en Australie, à la suite du décès inattendu de son père, après quoi il a hérité d’un petit journal couvrant la ville d’Adélaïde.

+ Comme dans la série à succès HBO « Succession » +

Au cours des décennies suivantes, Murdoch a élargi son portefeuille en acquérant des journaux locaux en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. En 2013, la société mère de Murdoch, News Corp, est devenue le plus grand groupe de médias au monde en termes d’actifs totaux.

Parmi les nombreux médias contrôlés par Murdoch, dont le Wall Street Journal et le New York Post, figure Fox News. Cette chaîne est la chaîne câblée la plus regardée aux États-Unis, atteignant environ 2 millions de téléspectateurs pendant les heures de grande écoute en semaine.

Le départ à la retraite et le remplacement de Murdoch ont été mis en parallèle avec la série à succès de HBO « Succession ».

