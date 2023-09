SOLID’ART – La communauté artistique se mobilise, à l’uZine, du 13 au 29 octobre, en soutien aux victimes du séisme d’Al Haouz

Suite à la tragédie qui a touché notre pays, la Fondation Touria & Abdelaziz Tazi et son espace culturel l’uZine et les artistes se mobilisent en soutien aux victimes du séisme, et organise du 13 au 29 octobre, des activités artistiques et culturelles « SOLID’ART », selon un communiqué.

Une programmation artistique et culturelle variée (concerts de musique, représentations théâtrales, expositions, rencontres culturelles) aura lieu à l’uZine du 13 au 29 octobre 2023. Des artistes solidaires et altruistes (chanteurs, musiciens, comédiens, réalisateurs, graffeurs, plasticiens) seront au cœur de la programmation au côté de la famille de l’uZine.

+ Chacun participera selon ses moyens à cet élan de solidarité +

Hoba Hoba Spirit, les rappeurs Shobee et Madd, le rappeur Mobydick, les groupes de rock Betweenatna et Thrillogy, ainsi que le groupe de reggae Ganga Vibes réveilleront la scène de la salle de concert Touria Tazi. Côté planches, l’ensemble des comédiens de la troupe 19h Théâtre ont répondu, d’une seule voix, présents et interpréteront leur pièce « 3awedha Lrassek ».

Les arts visuels ne seront bien évidemment pas en reste grâce à l’exposition « Naked Souls » du talentueux peintre Réda Kanzaoui qui mettra à nu nos univers émotionnels et la fresque murale du graffiste Ed Oner entouré des jeunes de l’uZine. Le septième art sera également représenté avec la participation de réalisateurs de renom, à l’instar de Hicham Lasri, dont les films seront diffusés suivis de riches débats avec les artistes.

L’intégralité des recettes de cette programmation sera reversée en faveur des victimes du séisme grâce à deux associations de terrain, la Banque Alimentaire et SOS Village d’Enfants Maroc.

La tarification des activités artistiques et culturelles programmées lors de Solid’Art s’est voulue inclusive à l’image de l’uZine permettant à chacun de participer selon ses moyens à cet élan de solidarité.

