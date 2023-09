Analyse – Tinmel, le sanctuaire et la mosquée médiévale du Maroc, une des victimes historiques du tremblement de terre (Média)

Les dégâts causés par le séisme qui a frappé le Maroc le 8 septembre sont toujours en cours d’évaluation, parmi eux se trouve une mosquée du XIIe siècle située dans le village de Tinmel, à environ 6 km de l’épicentre du séisme qui a rasé de nombreux villages des montagnes de l’Atlas.

Selon le site bigrapidsnews.com, la mosquée de Tinmel a été construite à l’origine pour commémorer la figure d’Ibn Tumart, fondateur du mouvement almohade qui a dirigé un empire s’étendant du Mali à l’Espagne de 1147 à 1269. Ibn Tumart était un réformiste musulman qui plaidait pour une plus grande accessibilité et clarté de la loi islamique. et les Écritures. Les tribus de l’Atlas parlaient peu l’arabe et vivaient dans des villages reculés. Ibn Tumart a donc traduit le Coran dans la langue vernaculaire et lancé l’appel à la prière dans le dialecte berbère local.

Après la mort d’Ibn Tumart, son tombeau de Tinmel est devenu un sanctuaire, marqué par un simple dôme blanchi à la chaux devant la mosquée. Sous les Almohades, Ibn Tumart était vénéré comme un saint, et les premiers califes almohades furent également enterrés à ses côtés, faisant de Tinmel un puissant site de mémoire spirituelle et sociale.

+ Construite en 1148 par le successeur d’Ibn Tumart +

Construite en 1148 par le successeur d’Ibn Tumart, Abd al-Muʾmin, la mosquée incarnait les principes fondamentaux de l’architecture almohade. Une salle de prière rectangulaire était soutenue par des piliers enduits de plâtre, tandis qu’une façade aux ornements géométriques soulignait la niche qui indiquait la direction de la prière, le mihrab.

La structure a été conçue pour encourager la circumambulation autour de la mosquée, la décoration ornementale intensifiant l’expérience. Plus on se rapprochait du mihrab, plus le dessin devenait élaboré, attirant l’œil du spectateur.

Mais l’élément le plus inhabituel de la mosquée était son minaret, qui entourait l’extérieur du mihrab. Un escalier derrière la niche menait à l’étage supérieur de la structure, d’où l’appel à la prière pouvait être lancé au-dessus de la vallée.

Historiquement, les minarets n’ont jamais été construits en conjonction avec le mihrab, mais sur le côté ou en face du mihrab. Le minaret de Tinmel était donc à la fois unique et innovant.

Situés sur une colline escarpée, avec le mihrab et le minaret faisant tous deux face à la pente descendant vers le ruisseau saisonnier connu sous le nom de Wadi N’Fiss, la mosquée et son sanctuaire semblaient plus grands et plus monumentaux que leur taille physique ne le suggérait.

+ Un centre d’études religieuses +

Après l’effondrement de la dynastie almohade, Tinmel tomba sous l’administration des cheikhs provinciaux qui gouvernaient les territoires de l’Atlas.

Lorsque les concurrents des Almohades, les Mérinides, réussirent à remplacer la dynastie pour diriger une grande partie du Maroc entre 1244 et 1465, ils démolirent systématiquement bon nombre des sites les plus précieux des Almohades, dont Tinmel. Ils ont envoyé des soldats saccager le village et le sanctuaire, même si la mosquée elle-même est restée debout.

Il n’existe aucune preuve architecturale permettant de suggérer précisément où se trouvaient le tombeau d’Ibn Tumart et ceux des califes almohades. Les érudits continuent de débattre de la manière dont le sanctuaire, les tombeaux de la dynastie et la mosquée auraient pu s’articuler pour former un complexe destiné aux pèlerins.

Mais malgré la détérioration de Tinmel après la chute du pouvoir des Almohades, le site est resté un lieu puissant de l’islam marocain. Au XIVe siècle, les récitations rituelles du Coran étaient encore effectuées deux fois par jour et les pèlerins ont continué à visiter le site pendant encore 200 ans.

Le site est resté un centre d’études religieuses où les hommes des villages de l’Atlas pouvaient se rassembler et en apprendre davantage sur le Coran et les hadiths, qui sont des récits de la vie et des actions de Mahomet.

+ Un avenir incertain ? +

Au XXe siècle, la mosquée était tombée en ruine en raison de la négligence et de l’instabilité politique qui régnait dans les montagnes de l’Atlas.

Une étude archéologique du site et le plaidoyer des historiens locaux ont inspiré une restauration en 1995 sous l’égide du ministère marocain de la Culture. Le site était provisoirement inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, en attendant une demande complète du gouvernement marocain.

Les ornements en plâtre de la mosquée ont été conservés et les piliers en brique de la salle de prière renforcés, même si le toit est resté à ciel ouvert – le toit d’origine, probablement en bois, s’était détérioré depuis longtemps.

Plus tôt cette année, d’autres rénovations ont commencé dans l’espoir d’ajouter un musée qui pourrait aider à contextualiser Tinmel dans le cadre plus large de l’histoire marocaine et accueillir davantage de visiteurs.

Le tremblement de terre du 8 septembre a retardé ce projet pour une durée indéterminée. Cinq des travailleurs du site – tous originaires de la région – sont morts dans la catastrophe et le site a été encore plus endommagé. Bien que le gouvernement marocain se soit engagé à reconstruire la mosquée, les détails de la manière dont cela sera réalisé et financé ne sont pas clairs. ( Source : bigrapidsnews.com )

