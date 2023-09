Infrastructures – Démarrage des travaux de construction de l’autoroute Tit Mellil-Berrechid (ADM)

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) annonce le démarrage des travaux de construction de la nouvelle autoroute Tit Mellil-Berrechid, une première autoroute nationale avec une conception initiale en 2X3 voies et une réalisation entière par des compétences marocaines avec un investissement global de 2,5 milliards de dirhams.

Ce projet qui s’inscrit dans le cadre du contrat programme entre l’Etat et ADM, vise à alléger le trafic transitant par le Grand Casablanca et à réduire la longueur et la durée des déplacements des usagers venant du Nord et de l’Est et se dirigeant vers le Sud du Royaume, indique ADM dans un communiqué.

Compte tenu du niveau du trafic actuel et futur transitant par le Grand Casablanca, en particulier le trafic de l’axe Casablanca-Aéroport Mohammed V, du développement que connait la région de Casablanca-Settat, et bien d’autres éléments analysés lors des études avant-projet, ADM a fait le choix technique d’une construction initiale en 2X3 voies de l’autoroute Tit Mellil-Berrechid, ce qui est une première dans l’histoire du réseau autoroutier national, précise-t-on de même source.

+ Un linéaire de 30 km +

L’autoroute Tit Mellil-Berrechid concerne un linéaire de 30 km reliant directement l’autoroute de contournement de Casablanca (A1) au niveau de la bifurcation de Tit Mellil, à l’autoroute Casablanca-Marrakech (A3) et l’autoroute Berrechid-Beni Mellal (A4) au niveau du nœud autoroutier de Berrechid, détaille le communiqué.

Le chantier a été scindé en 4 lots, à savoir Lot1 entre le nœud autoroutier de Berrechid et Deroua (11km), Lot 2 entre Deroua et Mediouna (10 km), Lot 3 entre le Mediouna et la bifurcation de Tit Mellil (10 km) et Lot 4 concernant la construction de quatre viaducs entre le nœud autoroutier de Berrechid et l’échangeur de l’aéroport Mohammed V sur la Route Nationale RN9.

Le projet de construction de l’autoroute Tit Mellil-Berrechid mobilise un budget estimé à 2,5 milliards de DH, financé principalement par le Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social (FADES), et s’étalera sur un délai prévisionnel de 30 mois.

Les 4 lots du projet seront réalisés par 4 grandes entreprises de BTP marocaines, qui seront accompagnées par ADM Projet, la filiale d’expertise technique d’ADM, dont les équipes disposent d’une expertise reconnue à l’international en gestion des grands projets d’infrastructure.

Ce concours de compétences marocaines vient confirmer le rôle joué par ADM, depuis sa création, en tant que locomotive de son écosystème qui peut désormais mener des chantiers inédits grâce à des prouesses techniques et un savoir-faire pointu en matière d’infrastructures routières et autoroutières.

