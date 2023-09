Focus – Le Maroc va consacrer 11,7 milliards de dollars au plan de reconstruction post-séisme (Al-Jazeera)

Le Maroc prévoit de dépenser au moins 120 milliards de dirhams (11,7 milliards de dollars) dans un plan de reconstruction post-séisme au cours des cinq prochaines années, a annoncé le palais royal, après qu’un séisme de magnitude 6,8 a frappé le 8 septembre, tuant plus de 2 900 personnes, principalement dans le Montagnes du Haut Atlas.

Ce plan ciblerait 4,2 millions de personnes dans les provinces les plus touchées d’Al Haouz, Chichaoua, Taroudant, Marrakech, Ouarzazate et Azizlal, a indiqué mercredi le Palais royal, à l’issue d’une réunion du roi Mohammed VI avec des responsables du gouvernement et de l’armée.

Il couvre le relogement et la modernisation des infrastructures de manière à favoriser le développement social et économique dans les zones touchées par le séisme, ajoute le communiqué, rappelle Al-Jazeera.

+ Le fonds a reçu 700 millions de dollars de dons +

Le palais royal a déclaré que le plan serait financé par le budget du gouvernement, l’aide internationale et un fonds créé en réponse au séisme. Le fonds a jusqu’à présent reçu quelque 700 millions de dollars de dons.

Le programme prévoyait également la création dans chaque région de centres de réserves essentielles, notamment des tentes, des couvertures, des lits, des médicaments et des vivres pour répondre aux catastrophes naturelles.

Les zones frappées par le séisme sont parmi les plus pauvres du Maroc, avec de nombreux villages isolés dépourvus de routes et de services publics adéquats.

La semaine dernière, le palais a déclaré que 50 000 maisons auraient été endommagées et que les autorités fourniraient un abri et 30 000 dirhams (3 000 dollars) aux ménages touchés.

Il s’est également engagé à offrir une aide à la reconstruction de 140 000 dirhams pour les maisons effondrées et de 80 000 dirhams pour celles endommagées.

+ Critiques pour avoir accepté une aide étrangère limitée +

Les autorités marocaines ont été critiquées pour avoir accepté une aide étrangère limitée malgré les difficultés des sauveteurs à atteindre les régions reculées et durement touchées.

Seules les équipes de recherche et de sauvetage du Royaume-Uni, du Qatar, de l’Espagne et des Émirats arabes unis ont été autorisées à opérer sur le terrain par les autorités marocaines, malgré les nombreuses offres des gouvernements du monde entier.

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) gère généralement la réponse internationale aux catastrophes et situations d’urgence majeures par l’intermédiaire de ses agences, l’évaluation et la coordination des catastrophes (UNDAC) et le Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage (INSARAG).

Les agences des Nations Unies peuvent se déployer dans un délai de 12 à 48 heures et sont dépêchées à la demande du gouvernement concerné ainsi que du résident de l’ONU ou du coordinateur humanitaire dans le pays. La durée typique de leur déploiement est comprise entre deux et quatre semaines. Cependant, le gouvernement marocain n’a pas encore demandé leur aide.

Article19.ma